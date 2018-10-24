罹癌半年又復發 個案管理師助她恢復治療

2018年10月24日 15:53 中時 林周義

55歲的一名看護，確診肺癌時已達第3期，使用標靶治療卻產生抗葯性，導致腦、骨多處轉移，需改用化學治療。「明明就有規律治療，為什麼還會轉移，活著有什麼意義？」癌症轉移令她絕望，經個管師協助後，終於願意繼續治療。

癌症全人關懷基金會表示，癌症復發、轉移後的恐懼、震驚情緒，遠比初次發現時更為強烈，且憂鬱症狀的罹癌者，死亡率比一般癌症患者高出3成。

癌症復發、轉移時，多數人第一個冒出的想法是「我死定了，接下來要做什麼？」。台灣癌症全人關懷基金會董事長、開業醫師謝瑞坤表示，這類患者首先考慮的不是治療，而是接下來要如何生活。癌症的復發轉移和疼痛感，會加劇癌症病人的憂鬱情緒和症狀，有些人放棄治療，投入偏方的懷抱，反而得到反效果。

負責該看護的馬偕醫院個案管理師，蔡青芬表示，該看護原採6個月的標靶治療，除了長痘痘，生活品質都不受影響。當被告知癌細胞變大、轉移，需改用化療時，她難以接受。已與先生離婚的她，又需負擔房租、卡債，擔心無法工作而想放棄治療。後經蔡青芬介紹，認識了其他癌友，在申請救助金後，終於在一個月後進行化療，目前穩定治療中。

蔡青芬表示，個管師的工作就像家庭護理師，主動關心患者。 工作內容除促進溝通合作、了解治療計畫與目標、助病人和家人參與治療決策外，也包括其餘瑣事，如：假髮要去哪裡買、經濟負擔如何解決等。她提醒癌友勿灰心，即便復發或癌末，都能向癌症資源中心或個管師求助。

謝瑞坤表示，目前大部分醫院的癌症資源中心、個管師服務已發展完整，其中不乏癌末、復發卻仍存活10年以上的患者。台灣每年新發生罹癌人數有10萬人以上，只要早期發現，存活率都有9成，呼籲患者勿恐懼，可找各癌症資源中心、個管師協助治療。

(中時 )