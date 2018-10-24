老師都臉紅！愛愛過程描述超生動 幼兒園性教材惹議

2018年10月24日 15:53 中時電子報 林毅 ／綜合報導 ／綜合報導

《我來自哪裡？》是西方相當暢銷的兒童性教育教材，全球銷量超過200萬冊 (圖／翻攝自露天拍賣)

《鏡周刊》報導，一名母親投訴，台北市西松國小附設幼稚園，使用的性教育教材《我從哪裡來？》尺度超大，可愛充滿童趣的插圖卻是配上生動露骨的文字，其中幾段「他真正最能夠接近她的方式是趴在她的身上，把陰莖插入陰道(放在她的身體裡面)」，讓家長看傻眼。

除此之外，還有「男人把陰莖插進女人的陰道，前前後後推動，於是兩個最養的部分互相摩擦著。這種感覺像搔癢，但是比起搔癢舒服的多」、「做愛很累，比起踢足球、跑步、跳繩、爬樹或是任何一件事都累，所以威然很好玩、很舒服，你就是不能一天到晚做」等課文。

該名家長表示，課文內容連她國中唸的健康教育課本都比不上。不要說家長，就連老師看到也都大吃一驚，看到繪本趕緊向家長道歉，坦承自己也沒仔細看過書中內容，把這本書從教室抽掉。

對此西松國小附幼班主任吳淑惠表示，《我從哪裡來？》是相當好的性教育教材，在西方尤其暢銷，但對於性愛過程的確太過寫實，與老師討論後決定當成教學用書，必須由老師親自講解，同學們才能閱讀裡面內容。

《我從哪裡來？》是由英國作家彼得梅爾所創作，在西方是頗受歡迎的校教育圖書，銷量超過200萬冊，出版到現在30年，依舊是西方老師與家長們最主要的性教育課本之一，不過對於相較保守的東方世界，恐怕還是太前衛。

(中時電子報)