彰化怎玩？第5屆大葉菁英盃高中職遊程設計競賽起跑

大葉大學觀旅系、彰化縣府城觀處與彰縣旅遊產業協會24日共同為「第5屆菁英盃高中職遊程設計競賽」宣傳。（鐘武達攝）

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彰化要怎麼玩？為鼓勵高中職學生認識彰化並設計遊程行銷在地所舉辦的「第5屆大葉菁英盃高中職遊程設計競賽」起跑，大葉大學、縣府與彰化縣旅遊產業協會24日聯合在田中鎮華新創意館為賽事作宣傳，號召全國高中職學生踴躍發揮創意投稿拿獎金。

縣府城市暨觀光發展處長馬英傑表示，彰化是具歷史文化、鐵道、交通便利、宗教信仰與地方人文氣息的城市，歡迎全國高中職學生來挑戰，也為彰化開拓旅遊新面貌。

大葉大學觀旅學院副院長葉忠興指出，大葉菁英盃高中職遊程設計競賽由縣府指導、與彰化縣旅遊產業協會聯合舉辦，彰化擁有得天獨厚的觀光資源，如果能夠設計優質的旅遊行程 ，一定能夠吸引更多遊客，創造商機。

觀光系主任汪祖慧說，今年「大葉菁英盃高中職遊程設計競賽」是以「親親小鎮．漫遊彰化」為徵件主題，參賽者須從文化跟生態旅遊2個類型擇一，規劃至少涵蓋縣境內3個鄉鎮市的3天2夜旅遊，第1名可得獎金1萬元。

彰縣旅遊產業協會理事長吳世長則如數家珍介紹縣內的觀光景點，除了亞洲第1座緞帶博物館、華新口罩創意生活館、還有蘑菇部落、優格學院、樂活襪之鄉博物館、百果山探索樂園、愛玩色創意館、台灣手套博物館、台灣玻璃館、水銡利廚衛生活村等等，保證好吃、好玩、有內涵。

(中時 )

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