明星公益籃球賽 韓星來台踢館

2018年10月24日 16:05 中時電子報 陳筱琳 ／台北報導 ／台北報導

韓團「2AM」成員鄭珍雲平時熱愛籃球，將來台參加台韓明星公益籃球賽，今天先透過視訊和台灣球迷打招呼。(陳筱琳攝)

由韓國非政府組織「Good People」發起的公益活動，將在今年11月11日下午1點在台北市和平籃球館進行一場特別的「台韓明星公益籃球賽」，場上主角不是一般的籃球選手，而是平時在戲劇、音樂領域發光的台、韓兩地藝人們，台灣藝人代表有平時熱愛籃球的張洛君、陳志強等人，韓國則由偶像男團2AM成員鄭珍雲領軍，搭配羅允權、朴宰民等歌手、演員，來台踢館。

張洛君說：「能夠第一次在和平籃球館比賽，我們也覺得興奮又期待，原本希望找劉耕宏這個肌肉猛男，可惜他上個月受傷，無緣參加這次比賽，是我們的遺珠之憾。」

張洛君也先發制人地說：「很早就想跟韓國明星來場籃球交流，我是籃球科班出身，他們能守得住我再說！」

鄭珍雲今天代表韓國明星隊透過視訊，跨海和台灣粉絲打招呼，他透露，自己小時候就跟社區的哥哥們打籃球，爸爸也會帶他去看韓國職籃比賽，因此產生對籃球的興趣，「自己現在的工作是藝人，籃球也成為我消除壓力的精神糧食。」

鄭珍雲還說，自己平常也會看美國職籃NBA，最欣賞的球星是湖人隊前鋒「詹皇」詹姆斯（LeBron James），自己主要是打控球後衛跟小前鋒，希望自己從事的音樂工作之外，也能夠透過其他方式幫助偏遠地區小朋友。

這次台韓明星公益籃球賽主辦單位金棒行銷將會捐出15萬台灣「歡呼兒協會」，歡呼兒是每天需要使用呼吸器超過6小時，連續21天以上仍無法脫離長期呼吸照護的兒童，對他們而言能夠呼吸是值得歡欣鼓舞的事。

台韓明星公益賽台灣藝人代表分別是張洛君、陳志強、黃志瑋、坤達、李易、郭彥均、劉至翰、楊一展、艾力克斯、陳德烈、林詠越、梁瀚名、各務孝太，韓國藝人隊則是鄭珍雲、崔正元、金勝賢、羅允權、朴宰民、姜仁秀、盧閔赫、文洙尹、樸光在、金赫、鄭義哲，票價分成ABC三個區域售票，分別是1000元、800元、600元，10月29日起開放預售，票務資訊可洽全家便利商店FamiPort售票系統，比賽訊息可上ELEVEN SPORTS官方粉絲團查詢，比賽當天ELEVEN SPROTS體育一台75頻道也會進行直播服務。

(中時電子報)