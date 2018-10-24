中經院長如期上任難　台大：與院方積極溝通

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旺報

台大與中華經濟研究院正因土地房屋糾紛而正值訴訟階段，導致台大不願意借調台大國企系教授陳思寬出任中經院院長，台大國企系教授陳厚銘在臉書發文，建議校方可透過留職停薪、非借調的方式，讓陳思寬如期就任中經院院長，「讓土地官司與任職案完全脫鉤」，解決目前的困境，台大則回應，會積極與中經院尋求溝通管道。

中經院院長理應在11月1日上任，對此陳厚銘表示，台大擔心借調對訴訟會有不利影響，因而否決陳思寬的借調案，此案也成為國家智庫首長借調案遭否決的第一個案例，看來短時間難以轉圜。

陳厚銘建議，陳思寬出任中經院長，或許可以採留職停薪（非借調）方式，讓她如期在11月1日上任，如此可以「讓土地官司與任職案完全脫鉤」，解決目前的困境。

陳厚銘提到，這次台大處理中經院借調案，台大雖有其理由及堅持，但在處理過程中，個人認為台大有二個環節處理不夠周延，同時對當事人亦不夠體恤及尊重。

陳厚銘認為，其一，9月初中經院發函台大，商借陳思?教授出任中經院院長時，行政單位第一時間應通知台大管理學院及國企系，告知台大已於民國85年終止與中經院的學術合作合約，並不符合台大借調處理要點規定。其二，當校方做出未便同意決策後，宜事先知會當事人並說明原由，而非逕行發函通知當事人。

台大主秘李心予則表示，台大與中經院正值訴訟階段，校方會積極與中經院建立溝通管道，但在取得共識前，現在雙方正處於訴訟階段，「任何借調都不適合」，但還是會積極進行溝通，不過中經院如果願意釋出善意，撤銷訴訟，「說不定這是一個開始」。

(旺報 )

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