必看重點 年底10公投綁大選！ 兩張圖看公投票怎麼投

2018年10月24日 16:10 中時 楊佳穎

楊佳穎製

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107年地方公職人員選舉及全國性公民投票將在11月24日舉行，投票時間為上午8時至下午4時。中選會24日也發佈公告，正式宣布將有10項公投案併選舉投票，屆時民眾到投開票所行使投票權，每人手中最多將領到15張選票，創下紀錄；而若以公投投票權人概約1979萬人估算，每項公投案需獲近495萬張同意票才過關。

1人最多將領15張選票

年底九合一選舉將選出1萬1047位地方公職人員，包含直轄市長、直轄市議員、縣（市）長、縣（市）議員、鄉（鎮、市）長、直轄市山地原住民區長、鄉（鎮、市）民代表、直轄市山地原住民區民代表、村（里）長。其中，六都選民將有3張選票，若具山地原住民區則多加2張選票，而基隆市、新竹市、嘉義市也是3張選票，其餘13縣選民則有5張選票。

在公投票部分，則分別有國民黨3公投反空汙、反核食、反深澳電廠，以及反同團體愛家3公投、婚姻平權團體2公投、東奧正名公投、以核養綠公投等10案，採「1案1公投票」方式印製，均為白色；加總後選民手上最多將領到15張選票。

選票怎麼投？開票怎麼開？

中選會規劃，投票流程以「選舉領票、投票，公投領票、投票」方式進行，每個投票設置3個公投投票匭，第一票匭投入第7案至第9案公投票、第二票匭投入第10案至第12案公投票，第三票匭投入第13案至第16案的公投票投入第3個，但投錯票匭仍算有效票。

開票時，則不同於一般選舉票為逐張唱票、於計票紙上劃記並複誦，公投票開票將1次開1個票匭，先依各公投案的案別，並就同意票、不同意票、無效票進行分類，先做無效票認定，再以逐一點數方式，唱出「同意票1票、2票、3票……」直到100票，唱票時也會向參觀席展示公投票圈定內容。每100張公投票為一捆固定後，再繼續點數，待全數開完後宣布每案的各項票數。

面對外界關心選票激增，投開票是否能順利進行？中選會主委陳英鈐24日受訪強調，為確保投票秩序、開票順利，規劃先領投九合一、再領投公投，開票也是先將九合一選票順利開出，再開10張公投票。他強調，公投案使用新的開票方式，兼顧民眾可信賴、公開透明，速度也會比較快，目標是希望能在午夜12時前將大部分票開出。

(中時 )