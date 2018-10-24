推廣綠色宗教 中市紙錢集中燒全國第一

2018年10月24日 16:07 中時 盧金足

今年中元普渡期間，紙錢集中量達1343公噸，創歷年新高，減少空汙。（盧金足翻攝）

台中市政府積極改善空氣品質，在兼顧宗教民俗與環保理念下，推動「紙錢集中燒」政策，統計今年1至9月，紙錢集中量3100公噸，PM2.5減少約7.55公噸，已連續3年超過3000公噸，成效全國第一；今年中元普渡期間，紙錢集中量達1343公噸，創歷年新高，持續推動「四少一功德」環保祭祀政策

，讓空品進一步提升。

環保局表示，統計1至9月紙錢集中量約3100公噸，PM2.5減少約7.55公噸，連續3年超過3000公噸，今年中元普渡期間，民眾以功代金捐款金額約26萬元、以米代金約12萬3000包、普渡香支減少約2000萬支，PM2.5減量約32.92公噸，顯示有越來越多的宗教團體與市民，認同民俗兼顧環保的作法，對於台中空品助益良多。

環保局長白智榮指出，未來將與民政局攜手推動「四少一功德」環保祭祀政策，包括少焚香、少紙錢、少鞭炮、少蠟燭

、以功代金，並藉由「祈福販賣機」等，提供多樣化的取代方式，減少對健康與環境的危害。

環保局表示，紙錢免費載運服務全年無休，社區、公寓大廈

、機關團體及宗教場所等，如有大量紙錢收運需求，民眾只要提前電話預約各區清潔隊即可，各區清潔隊將派專車巡收

，歡迎市民配合響應。

(中時 )