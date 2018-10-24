張洛君認愛女友 領軍台明星籃球隊戰韓星籃球隊

張洛君（左）與陳志強出席台韓明星公益籃球賽記者會。

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張洛君號召陳志強、謝坤達、郭彥均、艾力克斯、楊一展、劉至翰等15名藝人組成台灣明星籃球隊，將於11月11日首度與韓國籃球明星隊開打，韓國隊由鄭珍雲號召崔正元、金勝賢等藝人屆時也將來台共襄盛舉。張洛君身負重任擔任召集人，24日記者會上表示，原本希望找劉耕宏，但他上個月剛受傷開刀不克參加，是名單中的遺珠之憾。這回首次與韓國明星打籃球，張洛君也說：「棒球才剛在韓國輸了一分，但我們一定有信心贏球，把那一分在台灣討回來！」

陳志強剛從韓國參加台韓明星公益棒球賽，這回再度加入台韓明星公益籃球賽，他表示，沒跟韓國打過籃球，他認為，「過程勝負不重要，但看到大家付出的熱情，藝人們也都把自己當球員，在球場上投入態度非常感動。」他表示，不擔心韓國隊在球場上的小動作，因為大家都是喜歡運動，「為了球勝負兵不厭詐，那不叫小動作，那是一種習慣動作，大家不要在意小動作，做公益最重要。」

47歲的張洛君從年輕開始打球，他表示，明星籃球隊從25年前成立，球員從鄧志鴻、王偉忠、庾澄慶到現在，「當初我是球隊年紀最小的，又是科班出身，但現在加入很多新血，我算是年紀最大，但最開心就是雙方可以在球場上切磋球技。」去年他被平面媒體拍到跟女友邊走邊舔冰棒，記者會上他也說，是約會被拍到，現階段先把導演工作做好，若真的有好消息也會跟大家報告。

(中時 )

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