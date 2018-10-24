問如懿、魏瓔珞誰演得好？吳謹言說真心話

吳謹言被問有無看《如懿傳》。（圖／取自電視劇如懿傳微博；翻攝自愛奇藝）

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中時電子報
吳謹言大方稱讚《如懿傳》演得好（圖／翻攝自愛奇藝）
吳謹言推崇周迅演技。（圖／翻攝自愛奇藝）

近來大陸宮廷劇正夯，繼《延禧攻略》點閱量破百億後，緊接播出的《如懿傳》因歷史背景與《延禧》相同，難免被拿來比較，近日吳謹言上《奇葩說》被主持人馬東「設局」問：「是她（周迅）演得好還是妳演的好？」吳謹言第一時間傻笑，隨後也承認：「（周迅）演得好」。

近日第24屆華鼎獎公布入圍名單，28歲吳謹言憑《延禧攻略》入圍古裝題材電視劇最佳女演員，「常勝軍」周迅卻無入圍，引來影迷議論。20日播出的《奇葩說》中，主持人馬東先以快問快答考吳謹言關於《還珠格格》、《延禧攻略》、《如懿傳》三部歷史劇間角色的關係，最後趁亂問吳謹言覺得是自己還是周迅演得比較好。

聽問這尷尬問題，吳謹言先是傻笑，蔡康永跳出緩頰說：「我們問個中性一點的問法，妳有看《如懿傳》嗎？」吳謹言回：「看了，但我《延禧攻略》都沒看完，《如懿傳》有些片段網上都會看」蔡康永追問看過的感想？吳謹言則回：「（周迅）演得好」，馬東表示：「這個咱倆觀點完全一致」，同意周迅演技非常好，李誕此時挖坑問馬東：「你為什麼覺得她（吳謹言）演得不好呢？」讓馬東頓時無語，自嘲：「我是不是掉你溝裡了？」

(中時電子報)

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