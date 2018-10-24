你們大人多噁心！10件重大災難千萬別幹的白目事

像普悠瑪出軌這種重大災難發生時，有些白目的事千萬別做。（中時資料照 李忠一攝）

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中時電子報

台鐵普悠瑪列車21日發生重大傷亡事故，震驚全國。每當重大災難發生，免不了會出現口水戰、抓替死鬼等滔滔討論，令人覺得厭惡。DailyView網路溫度計透過《KEYPO大數據關鍵引擎》，找出災難發生時被公認「很白目」的10大事情，快看看你是否做了這些事，也當了「噁心的大人」。

重大災難來臨時 10件千萬別做的白目事：

TOP10 分享過時／假救災資訊

TOP 9 救災現場擅自行動

TOP 8 狂發R.I.P.（Rest in peace，願死者安息）

TOP 7 競選作秀

TOP 6 發災難財

TOP 5 圍觀湊熱鬧

TOP 4 媒體報導不自律

TOP 3 一窩蜂捐血

TOP 2 胡亂造謠、放馬後炮

TOP 1 地獄梗傷口上撒鹽

對災害、災難與災民開無聊玩笑，是最不應該的行為，就有網友在網路上發表「誰是渣男？普悠瑪，因為他出軌，傷害上百人」這種無聊猜謎笑話，實在非常不妥。

說出這種無聊梗的人總認為，這是在非常時期舒緩緊繃氛圍的其中一種方法，其實這只是把自己一時的快樂建築在別人的痛苦上，是一個超級不好笑的無良玩笑。

（編按：地獄梗（英語：Hellish gags）是指以他人或是自身的殘障、悲劇、歧視或其他足以引人悲傷、憤怒的事情做為幽默、笑點，製作成梗圖或是影片。隨著網際網路的普及，使得網路迷因快速普及，其中的一部分愛好者，便自然的聚集，並以他人之殘缺、歧視等作為笑點，因為愛好者們自知其不道德，會下地獄，遂以「地獄梗」稱之。）

(中時電子報)

文章來源：網路溫度計

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