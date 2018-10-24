6大靈異捷運站曝光！監視器拍到「那群人」

圖為台北捷運板南線月台。(本報系資料照）

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中時電子報
尉遲佩玉 / 綜合報導

被外國遊客稱讚乾淨、整潔的台北捷運營運已超過20年，網路上不時流傳一些有關捷運的靈異怪談，繼4年前發生鄭捷隨機殺人事件、造成重大死傷後，有關捷運的鬼故事更甚囂塵上，網友盤點出「最常被點名的6大靈異捷運站」，最恐怖的是，傳出有站務員在監視器看到不存在的「那群人」，讓網友驚呆。

根據網友彙整，列出北捷6大「最陰捷運站」

1. 海山站：

曾有站務員透露，有次捷運收班後，從監視器看到有人在月台排隊等車，但走到月台上卻空無一人，回到站務室後，另一名同仁竟問他「你也看到那群人了嗎？」才驚覺這個時間點不可能有乘客進得了月台。

2. 松山機場站：

同樣發生在捷運結束營運的時間，有站務員看到有一名女子在月台等車，另一名站務員到月台卻回報「沒有看到人」，這時竟被告知「她就站在你右邊啊」，讓站務員傻眼。

3. 松江南京站：

一名網友發文表示，有次在松江南京站上車，捷運啟動幾分鐘後，他卻發現窗外竟然又是松江南京站，急忙下車後依然是松江南京站，更可怕的是，不少網友都回應自己也曾在松江南京站發生類似狀況。

4. 景安站：

景安捷運站被一名有陰陽眼的網友列為看到最多「好兄弟」的站；還有網友指出，原本在閉目養神，但當列車經過景安站時突然聞到刺鼻臭味，一張開眼發現眼前坐了一名皮膚潰爛、露出白骨的女子，疑似發出屍臭味。

5. 西門站：

西門站傳出多次乘客落軌意外，有該站工作人員為求心安會配戴平安符，以免看到不乾淨的東西。

6. 新埔站：

該站過去曾發生乘客在女廁上吊輕生案件，一名清潔員指出，在打掃時經常感覺有人在壓自己的頭；網路甚至流傳只要一到午夜12點，該站辦公室就會響起敲門聲，門外卻沒有人。

(中時電子報)

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