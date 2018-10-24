苗栗醫學園區建置有望 提升急重症醫療照護

衛生局召開記者會宣布，苗栗3大急重症醫療需求規畫，期望能解決縣內醫療資源匱乏問題。（巫靜婷攝）

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「苗栗衛生醫療健康園區」預計11月中旬公告招商，希望吸引全國優質醫療團隊來經營。（巫靜婷翻攝）

苗栗醫療資源匱乏，民眾罹患重大疾病須舟車勞頓到外縣市就醫，延誤救援時間徒增麻煩。24日上午衛生局召開記者會宣布，受行政院無償撥用的後龍醫療園區用地，將作「苗栗衛生醫療健康園區」使用，使民眾殷切期盼的醫學中心有了一絲曙光，預計11月中旬公告招商，希望吸引優質醫療團隊來經營。

全縣目前有4家中度急救醫院，2家一般急救醫院，據衛生局統計106年度急診人次為15萬人次，其中重症須轉診人數為2800人次，急診轉出原因有44％家屬與病患認為是醫院設備及能力不足。

遠雄健康生活園區案終止後，醫療資源匱乏再度成為話題。衛生局完成「苗栗縣衛生醫療健康園區BOT」可行性評估後，7月25日獲行政院同意將後龍醫療園區20.6公頃土地無償撥用於建置縣立醫學中心。

醫院BOT案獲得財政部補助前置作業128萬元，衛生局長張蕊仙表示，目前已有3家醫療團隊來詢問招商事宜，縣府預定11月中旬公告招商，希望能夠吸引全國最優質的醫療團隊來經營。

衛生局另提到，107年度「重度級急救責任醫院輔導計畫」評定結果由大千綜合醫院獲選，107至110年預計花費1億560萬元分4年執行，第1年緊急醫療能力分級評定除重大外傷章節外，其餘章節皆須達重度級標準，第2年須達成全重度級急救責任醫院標準，第3年至第4年降低急診轉出率及增加轉入率，逐年滾動式調整。

目前大千醫院正擴大招聘急重症相關專科醫師，自9月起已與長庚體系合作，有外傷科、心臟外科、胸腔外科及婦癌科共5位醫師至該院提供醫療服務。在引進專業科技醫療設施設備部份，預計近期進行公開招標採購葉克膜、心外及胸外器械組等。若11月順利通過評鑑，將成為縣內首家重度級急救責任醫院。

另外，以中醫醫養為主的「三義慈濟醫療園區計畫」若順利通過10月底召開的醫事審議會審查，也將在同址規畫長照據點，該醫院設有5個診療室及10位住院病床，預計增加26位醫事人員提供服務。

(中時 )

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