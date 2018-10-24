談公宅政策 柯P：我有發現問題、小英好像沒有

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中時

台北市長柯文哲近日頻被質疑4年2萬戶公宅政策跳票，他今下午主持公共安全督導會報時卻表示，台北市有3.6萬戶房子超過1年沒住，全台灣60萬戶，所以中央政府說全台要蓋20萬戶公宅是有問題的；他直言，自己跟蔡英文總統是同組老師教出來的，「只是我有發現問題，但她好像沒有」。

都發局今在會議中針對北市「包租代管」成果沒有顯著提升做報告，根據統計，目前台北市只有400多戶加入，其原因包括閒置空屋屋源有限、租賃住宅市場長期地下化、違法隔間物件競爭等；因此，如果要提高房東參與計畫的誘因，明年度會就坪數比較大、房間數較多的物件提高租金上限等。

柯文哲聽完報告後表示，台北市有3.6萬戶1年以上沒人住的空屋，但是只有400多戶加入包租代管，這結果很差，但這不是單都發局可以解決，要把稅捐處找進來，透過稅的方式處理。

接著他話鋒一轉表示，這樣的情況下，「要蓋公宅也怪怪的」，台北市超過3.6萬戶空屋、全台灣60萬戶，卻說要蓋20萬戶公宅，「有問題」；他直指，政府常常沒解決真正問題，常常一個政策出來大家說很好很好，但「你說有60萬戶空屋，要蓋20萬公宅的…我跟小英同組教官、老師教的，只是我有發現問題，但她好像沒有。」

事實上，柯文哲2014年選舉時開出「4年2萬戶公宅」政策支票，不過4年來戶數不斷下修，日前評估，包含完工和施工中的公宅，大約為1.2萬戶。但這數字也遭質疑政策跳票，柯今質疑中央20萬戶公宅太多，也頗有替自己蓋不了2萬戶公宅澄清的意味。

(中時 )

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