恩將仇報新莊母女1死1傷強盜殺人 3嫌求處判死

2018年10月24日 16:38 中時 許哲瑗

發生在今年7月的新莊母女命案，男子林昆鋒、張宥和、彭奕皓誘騙李姓母女服下安眠藥後，趁其昏睡時以膠帶、童軍繩綑綁，搜刮屋內財物後逃逸，導致94歲李母當場死亡，新北地檢署認為3人手段兇殘、毫無人性，今依強盜殺人罪將3人起訴，並建議量處極刑，請求法院判死。

7月24日，林昆鋒因積欠債務缺錢花用，遂與張宥和、彭奕皓策劃，以「開始餵奶」作為餵食安眠藥的暗號，誘騙長期收留、同居的李姓母女服下安眠藥，趁兩人昏睡時，以童軍繩繞脖捆棒，再以膠帶和毛巾封住口鼻，將2人綑綁於椅子上，趁機搜刮屋內財物。

過程中，李女曾一度清醒並掙扎哭喊，林男仍動手毆打胸部、頭部，並掐脖逼問提款卡密碼和位置，最後在屋內搜出3萬多元現金、一枚金戒指、2萬多元名牌包等財物，反鎖大門並開車逃逸。

警方到場後，94歲李母已當場死亡，李女則在送醫後恢復意識，並供出林男所為，3人從新聞得知消息，相約板橋南雅夜市某旅社討論，原打算騎車逃逸至中南部藏匿，卻在逃逸過程遭警方逮捕歸案。

3人犯後坦承犯罪，檢方認為，3人不顧李姓母女對其有恩，正值壯年卻不努力循正途，且犯罪手段及其冷血、毫無人性，視人命如無物，今依殺人強盜罪將3嫌起訴，並建請法院量處死刑，以儆效尤。

(中時 )