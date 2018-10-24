台南》高思博要振興經濟打造南台灣發財圈

2018年10月24日 16:44 中時 洪榮志

已經營20年的大潤發安平店，傳出10月底熄燈。國民黨台南巿長候選高思博表示，要給人民過好生活的前提就是要振興經濟，台南和高雄無論在人文或地理上都屬於不可分割的共同體，因此他要與韓國瑜展開「南高合作，雙城雙贏」，打造南台灣發財圈。

高思博說，根據行政院主計總處的統計，去年台南每人每月消費支出1.88萬元，全國排第11名；每人每月可支配所得2.39萬元，比花蓮的2.57、苗栗2.44萬元還要少。台南在民進黨20幾年長期執政下，經濟一直沒有起色。

高思博認為，雖然賴清德在巿長任內也「創富」，但創的卻是民進黨的富、新潮流的富，不是人民的富；不但沒有為人民創富，更從人民口袋拿錢，房屋稅3年平均漲67％，窮了百姓，肥了政府。

高思博強調，經濟要「博起」，執政者應該思考的是如何振興經濟產，創造市民的富。首先應凍漲房屋稅，把政府亂收的錢還給人民；其次，65歲以上長者，免繳健保費，幫長者年省近9000元。

也許有人質疑巿庫稅收那裡來？高思博指出，那就要「創稅」。賴清德創稅的方法是提高房屋稅、加強拖吊、亂開罰單；但他的方法是要發展經濟，透過市政府單一窗口，提升行政效率、便捷招商投資行政程序，打造台南自由市。

高思博表示，幫台南創造大的財富，首要設置3個產業園區─南科溪北、汽機車零件園區、螺絲螺帽工具機園區，至少創造10萬個就業機會、200億元的產值，帶動周邊千億元商機，透過投資環境的改善及大力對外招商，政府至少可以獲得50億元稅收，可以做更好的建設，而不是與民爭利。

(中時 )