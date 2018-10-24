AMD執行長一家3口獲頒台南市卓越市民

現任紐約台灣會館副理事長的蘇春槐，一家3口同獲台南市卓越市民的殊榮。（市府提供）

友善列印
中時
台南市代理市長李孟諺（左）在市政會議中，頒發卓越市民給現任紐約台灣會館副理事長的蘇春槐（右）。（市府提供）

全球處理器大廠超微半導體公司（AMD）總裁暨執行長蘇姿丰出身台南，年幼時移民美國；父母親蘇春槐、羅淑雅早年遠赴海外，胼手胝足、白手起家，也是成功創業典範。台南市政府24日市政會議通過提案頒發卓越市民給他們3人，這也是首次有全家同時獲獎的紀錄。

勇於挑戰的「台南女兒」蘇姿丰，2014年成為超微創立40多年來首位女性執行長，也擁有「遊戲機之后」的美譽。她從小品學兼優，25歲即拿到麻省理工電機工程博士，除了學歷漂亮，在半導體業界的經歷更是豐富，先後任職德州儀器、IBM、Freescale、AMD等公司，2017年還被財富雜誌選為年度50位全球最佳領袖之一，今年更當選美國國家工程院院士。

蘇姿丰的母親羅淑雅，結婚育子後也勇於自我實現，上個世紀70年代即赴美於紐約市立大學進修，自行創業，從事汽車零件進口。她早年成立的汽車零件工廠還一直在台南永康，更堅持不去大陸設廠，創造不少在地就業機會。

蘇姿丰的父親蘇春槐，清華大學數學碩士，1969年拿獎學金前往哥倫比亞大學唸博士，主攻統計學，並於紐約市政府擔任政策經濟研究師，提供人口調查、市政5年計畫等數據，讓歷任紐約市長決策參考，並擔任紐約台灣會館副理事長，也參與成立「全球台灣研究中心」；該智庫2016年成立，以確保台灣民主與安全、強化美台關係為主旨，對台灣助益很大。

市府表示，蘇春槐和太太羅淑雅雖在紐約白手起家經營公司，但仍心繫故鄉、根留台灣，同時也關心社區、回饋社會，2人偶而還會回台南；蘇姿丰受訪時，媒體更多半都會提及她是「台南女兒」，這是台南無限的光榮。

(中時 )

通話曝光打臉台鐵 工會：司機有… 學習無國際 光復高中與日本高校…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。