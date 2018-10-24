AMD執行長一家3口獲頒台南市卓越市民

2018年10月24日 16:45 中時 洪榮志

台南市代理市長李孟諺（左）在市政會議中，頒發卓越市民給現任紐約台灣會館副理事長的蘇春槐（右）。（市府提供）

全球處理器大廠超微半導體公司（AMD）總裁暨執行長蘇姿丰出身台南，年幼時移民美國；父母親蘇春槐、羅淑雅早年遠赴海外，胼手胝足、白手起家，也是成功創業典範。台南市政府24日市政會議通過提案頒發卓越市民給他們3人，這也是首次有全家同時獲獎的紀錄。

勇於挑戰的「台南女兒」蘇姿丰，2014年成為超微創立40多年來首位女性執行長，也擁有「遊戲機之后」的美譽。她從小品學兼優，25歲即拿到麻省理工電機工程博士，除了學歷漂亮，在半導體業界的經歷更是豐富，先後任職德州儀器、IBM、Freescale、AMD等公司，2017年還被財富雜誌選為年度50位全球最佳領袖之一，今年更當選美國國家工程院院士。

蘇姿丰的母親羅淑雅，結婚育子後也勇於自我實現，上個世紀70年代即赴美於紐約市立大學進修，自行創業，從事汽車零件進口。她早年成立的汽車零件工廠還一直在台南永康，更堅持不去大陸設廠，創造不少在地就業機會。

蘇姿丰的父親蘇春槐，清華大學數學碩士，1969年拿獎學金前往哥倫比亞大學唸博士，主攻統計學，並於紐約市政府擔任政策經濟研究師，提供人口調查、市政5年計畫等數據，讓歷任紐約市長決策參考，並擔任紐約台灣會館副理事長，也參與成立「全球台灣研究中心」；該智庫2016年成立，以確保台灣民主與安全、強化美台關係為主旨，對台灣助益很大。

市府表示，蘇春槐和太太羅淑雅雖在紐約白手起家經營公司，但仍心繫故鄉、根留台灣，同時也關心社區、回饋社會，2人偶而還會回台南；蘇姿丰受訪時，媒體更多半都會提及她是「台南女兒」，這是台南無限的光榮。

(中時 )