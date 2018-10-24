學習無國際 光復高中與日本高校交流

光復高中學生與日本高校生互動。（校方提供）

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徐養齡
光復高中學生與日本高校生互動。（校方提供）

日本神奈川縣立大和西高等學校，連續三年來台與新竹市光復高中進行交流，這次師生一行283人，24日由教頭萩原益弘親自帶隊，兩校透過學術及才藝彼此交流，提升學生學習視野。

交流行中，光復安排普通科學生以流利的英語介紹臺灣美食、童玩、天燈及傳統藝術等文化體驗外，另外安排日本學生分組至各科進行實作課程體驗，體驗課程當中各科也安排了學伴採一對一的方式在旁指導，學伴中夾雜著中、英、日三種語言和日本學生互動。

電子資訊科學生分享機器人教學成果，展現樂高機器人、八軸機器人、Dash機器人及拾球機器人，讓日本學生實際學習各種機器人的操控。汽車科讓日本學生親自練習更換機油及瀘清器基本保養，讓日本學生了解汽車機械維護的概念。

觀光餐飲科在飲調專業教室讓學生嘗試蝶豆花特調飲及珍珠奶茶的製作，蝶豆花漸層變化的豐富色彩以及親手搖製台灣人氣飲品珍珠奶茶，都讓初次體驗製作的日本學生驚呼連連，完成的作品裝入外帶飲料瓶帶走的安排，也讓日本學生感受台灣手搖飲料的便利性。

校長黃敦煌說，學校國際交流已邁入第14年，希望營造國際化的教育環境，11月11日光復38位師生將赴日本姊妹校芳泉中學進行交流，12月7日到日本東京好萊塢美容專門學校進行觀摩實習，12月24日接待芳泉師生來臺訪問，並安排日本學生入住光復學生家中，讓日本學生親身體驗臺灣人的家庭生活。

(中時 )

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