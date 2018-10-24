委員「忘記」時間？足協紀律委員會擇日再開

2018年10月24日 16:55 中時電子報 李弘斌／台北報導

中華足協24日召開紀律委員會，針對台灣企業甲組聯賽於10月3日、8日發生的衝突狀況進行討論，結果因為出席人數不足，還有委員忘記日期，紀委會7名委員僅李永山、蔡鋒樺到場，只好將當事人相關說法錄影存證，擇日再議。

本次紀委會共要討論3案，涉及兩場台甲聯賽。案由一為10月3日台電與台南市之戰，台電邱奕寰對台南市劉和翰鏟球犯規，引發雙方球員推擠，台南市領隊穆聰進也衝入場內推邱奕寰，被提請紀委會議處。

案由二、三則是8日台南市與台體光磊之戰，比賽第35分鐘台南市領隊劉福財不滿裁判壓旗未判越位，於賽事進行中擅入球場欲找裁判理論，接連引發後續場邊衝突。賽後台體總教練趙榮瑞也因對劉福財擅入球場不滿，認為影響裁判後續判決並導致球員被判處不利之判決，要找裁判理論，並欲取得裁判姓名以便投書抗議，後因取得不利翻桌抗議。

在24日的紀委會中，3日的競賽委員吳明憲與8日兩位裁判，以及當事人劉福財、穆聰進均到場，人在日本的趙榮瑞則透過line陳述意見。不過7名紀律委員原本能有4人出席，但林榮隆臨時請假，張志東表示忘記，最後僅2人到場，紀委會只能成為當事人的陳述會。

對於這次的衝突事件，在足協改選也選上監事的劉福財表示，自己當時行為衝動，進入球場的動作確實不對，願意道歉及接受懲處，但他認為當天裁判執法上有很多缺失，水準也應該檢討。

(中時電子報)