右乳房有異物卻鴕鳥心態 她錯失黃金治療期

2018年10月24日 16:57 時報周刊 邱玉珍

今年55歲的林小姐，是一位街頭藝人，去年初察覺右邊乳房有異物，選擇逃避不願到醫院就診，吃親友介紹的中草藥、健康食品，以為乳房異物會自行消失。直到有一天，她覺得右邊乳房異常沉重，走路時都可以感覺到右乳一直往下沉墜，驚覺不太妙，才到醫院做詳細檢查。

一檢查不得了，右乳腫瘤6-7公分大，無法開刀切除，需先化療再進行手術切除。完成8周化療，林小姐準備接受切除手術，但她心裡非常害怕、恐懼，一直不敢面對，講到此，心情原本平靜的她，紅了眼眶說:「我真的很害怕，化療結束兩個月都不敢回診，怕醫師叫我馬上開刀。」

林小姐說，癌症病人心中有許多疑惑，都不知道可以找誰問？現在才知道，原來可以找個案管理師或是社工詢問，解除心中的困惑與恐懼。台灣癌症全人關懷基金會董事長謝瑞坤表示，從臨床觀察，當病人以為癌症治療選項只有化療時，多數人採取鴕鳥心態，不願面對正規治療。

因為多數人想到治療時可能出現的噁心、掉髮、疼痛與虛弱等副作用，出現延誤與抗拒治療的行為。謝瑞坤說，很多患者像林小姐一樣，嚴重抗拒治療甚至會病急亂投醫，不採取正規治療，改用偏方、中藥、來路不明的保健品，讓病情加速惡化。

臨床上還發現，很多癌症病友發現癌症復發轉移後，常不願面對真相常而不採取正規治療，反而會延誤治療增加死亡率。謝瑞坤強調，在癌症治療的持續進步與醫療資源的支持下，復發轉移的治療，也不是只有化療藥物的單一選項，己有愈來愈多新藥可治療。

以女性最大宗的乳癌為例，從去年開始乳癌HER2陰性患者也有標靶治療藥物，口服標靶CDK4/6抑制劑的出現，不只是能幫助復發轉移晚期乳癌患者延長疾病無惡化存活期24.8個月，大幅延緩疼痛惡化時間，更代表著所有乳癌型別的治療全到位5。

復發轉移癌症患者與家屬在面對二次抗癌時，會因為治療副作用造成的不適、家庭經濟的壓力，讓抗癌的過程備感艱辛。復發轉移癌症患者與家屬更需要瞭解最新的治療選項與醫療體系癌症資源，但他們往往卻不知道如何運用。為此，台灣癌症全人關懷基金會推出《看見希望 與癌同行》衛教影片，希望能藉此提醒復發轉移與晚期的癌症患者，善用醫療資源，透過正規醫療管道持續接受治療，讓二次抗癌的路上不孤單。

(時報周刊)