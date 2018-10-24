花蓮》提高普悠瑪傷亡賠償金 徐榛蔚建請立即修正規定解決

2018年10月24日 17:13 中時 范振和

1021普悠瑪出軌翻車事件，引起國際高度關切，立法委員徐榛蔚24日向交通部質詢，除了對台鐵長期以來的各項問題與亟需改善事項提出針貶外，更建請修正相關規定，提高事故賠償金額，給予傷亡者最高最優撫卹。

徐榛蔚指出，台鐵給予1021事故傷亡者的賠償金，死亡者530萬元另加10萬元慰問金，重傷者240萬另加5千元慰問金，其他受傷者為高60萬元另加5千元慰問金，賠償法源係依據「鐵路法」及「鐵路機構行車與其他事故損害賠償及補助費發給辦法」的規定，以及台鐵局特別濟助金。

但檢視相關法規，最近一次修訂日期為民國95年2月27日，距今已逾12年之久，徐榛蔚說，12年來相關消費者物價指數（CPI）及通貨膨脹連年攀升，今年民眾經常性薪資實質都倒退17年了，交通部及台鐵局彷彿不察民生疾苦，相關規定十餘年來未曾檢討修正。

徐榛蔚除了向交通部次長王國材質詢要求，應儘速修正不合時宜的法規，提高賠償金額外，更臨時提案，於交通委員會中通過，王國材也回應，會就徐所提出質詢與提案，儘速辦理。

徐榛蔚強調，台鐵局也未提高自行彈性運用的特別濟助金，政府應苦民所苦，急民所急才對，許多家庭因事故傷害而破碎，金錢的賠償只是最基本的，政府應儘速讓傷者及罹難者家屬獲得最周全的關懷與協助。

(中時 )