花博外語導覽服務!德國樂團肯定台中花博超出期待

2018年10月24日 16:56 中時 盧金足

台中市府邀請在台中爵士音樂節擔任壓軸表演的德國音樂團體Bernd Ruf MHL Vocalband前往后里園區參訪，檢視花博外語導覽服務成果。（圖／台中市府提供）

德國音樂團體Bernd Ruf MHL Vocalband。（圖／台中市府提供）

2018台中世界花卉博覽會將於11月3日開幕，近期各園區持續進行軟硬體的壓力測試，市府邀請在台中爵士音樂節擔任壓軸表演的德國音樂團體Bernd Ruf MHL Vocalband前往后里園區參訪，檢視花博外語導覽服務成果。樂團成員表示，園區除展示花草，呈現台灣豐富的歷史人文特色及對生態環境的重視，對於這趟行程的所見感到超出預期，且印象深刻，期待正式開幕後再次參觀。

市府指出，花博舉辦在即，展區策佈展各單位均上緊發條、務求每個環節都要完整呈現，德國Bernd Ruf MHL Vocalband音樂團體參訪，由花博英語導覽志工，率團參觀花博后里馬場森林園區，針對花博外語導覽進行壓力測試。

團員們在后里馬場，看見尚在訓練中的馬匹感到十分興奮，紛紛上前拍照。后里馬場自日治時代存續至今，藉由花博機會重塑改造空間，並修復再利用古蹟及歷史建物，園區內的建築呈現具有特色的和洋日式建築風格，團員也對台灣日治時期的歷史相當好奇，圍著導覽人員詢問相關歷史背景。

除在馬場園區外，團員也前往森林園區，並對永續家園(四口之家)印象最為深刻，策展人劉德輔也在場補充講解展場的永續發展設計理念。永續家園占地600餘坪，採取德國最新生態建築科技進行設計，主屋為石虎之家，也是兼具生態保育功能的智慧節能屋，展區也保留全部珍貴大樹及地被植物，並復育及種植可食、藥用及觀賞植栽。

對於這趟參訪，樂團成員表示，花博呈現「花現GNP(Green Nature, and People)」綠色、自然、人文的精神，並依此為核心概念的展場設計印象深刻，不只園藝造景，更包含歷史人文及對環境生態的重視，比原先預想的還要有深度，整體呈現包含外語導覽服務，具有國際展場的高水準，相信台中將成功地舉辦花博，讓更多人看見台灣的美好。

(中時 )