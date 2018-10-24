指揮世家出身 帕佛‧賈維用音樂團結人心

2018年10月24日 17:03 中時 趙靜瑜

世局混亂，人心浮盪，古典音樂可以發揮甚麼角色？獲英國《留聲機》雜誌和法國《音叉》雜誌一致選為「年度最佳藝術家」，愛沙尼亞音樂家帕佛‧賈維被父親也是知名指揮尼姆．賈維帶著從共產蘇聯統治下逃離，當年他才18歲，感觸尤深，「古典音樂永遠不會解決實際的衝突，但它有助於處理問題，並有助於創造更多和諧。」

帕佛表示，古典音樂有一股強大的力量，就是「團結」，歷經戰亂，帕佛理解人性，「在融合大家歧見的時刻，音樂比任何時候都重要。」

出生於1962年，帕佛‧賈維是當代最受矚目的中生代重要指揮家之一，也是當今樂壇合作邀約最多的指揮家之一，他同時兼任包括巴黎管弦樂團、NHK交響樂團首席指揮以及辛辛那提交響樂團桂冠音樂總監，明年起他也將出任蘇黎世管弦樂團音樂總監，下周他將應新象藝術40周年之邀率領該團訪台演出。

帕佛‧賈維出身自音樂家庭，父親尼姆．賈維是當今最受人景仰的指揮大師之一，他的弟弟克利斯欽．賈維也是指揮家，妹妹瑪莉卡．賈維則是長笛家。帕佛的音樂養成除了父親的薰陶外，後來他拿到美國護照，在寇帝斯音樂院深造長期追隨伯恩斯坦帶領洛杉磯愛樂，讓帕佛有了開闊的文化視野。

帕佛表示，他已經想不起來他的第一個音樂記憶是什麼，「我只記得我小時候常去聽歌劇排練，每個團員都知道我和我妹就在歌劇院跑來跑去，我從來沒有想過要當指揮，這一切都是自然而然發生。」帕佛賈維說，他從來沒有被父親強迫要當音樂家，「很多男孩總是會叛逆，不想要跟隨家庭傳統，但我很早就想要像我父親一樣。」

帕佛‧賈維的音樂理性中帶有感性，根基穩固，依照樂譜演奏，毫不逾矩，被譽為「音樂建築師」，「我的老師伯恩斯坦曾經勉勵過我，站上指揮台之前當然要做好充足的準備，但當你站在指揮台上的那一刻，那些準備都要從你的腦袋裡扔掉，用心去處理去感受接下來的每一顆音符。」

帕佛．賈維與蘇黎世管弦樂團音樂會將於10月31日舉行，地點在台北國家音樂廳。曲目包括拉赫曼尼諾夫《第二號鋼琴協奏曲》與馬勒《第五號交響曲》。鋼琴家為卡蒂雅(Khatia Buniatishvili)。

(中時 )