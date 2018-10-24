維氏瑞士刀商標權被瑞士軍方收回 軍用形象動搖

維氏公司自19世紀末開始製造以瑞士軍刀為名的刀具，並於近數十年來將該商標推廣至多種產品上，行銷全球。圖為知名的瑞士軍用刀。（圖／美聯社）

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中時電子報

以製造瑞士軍用刀具著名的刀具製造商維氏公司(Victorinox)近日與瑞士國防軍達成協議，將把公司在瑞士和美國註冊的「瑞士軍工」(Swiss Army)商標權還給軍方。未來日內維氏公司仍可在其產品中繼續使用瑞士軍工商標，但不再擁有商標授權，瑞士軍方將能把商標授權給其他公司使用。

《環球網》引述瑞士《新蘇黎世報》報導，生產瑞士軍用刀具著名的的瑞士維氏公司自1891年起一直是瑞士政府的供應商，並為瑞士國防軍打造了以盾牌與十字為標誌的瑞士軍刀。多年來，此一商標並擴展至該公司的其他產品如手錶、服飾、香水、旅行用品等，在全球市場有相當知名度，深受青年消費者喜歡。

報導說，2013瑞士軍方向瑞士聯邦知識產權局提出申請，要求獲得「瑞士軍工」商標權，並於今年2月獲准。瑞士軍方也求維氏公司放棄在美國等地註冊的商標權，雙方並達成協議。

報導指出，根據協議，Swiss Army商標權還給瑞士軍方，但維氏公司未來幾年仍可繼續使用這一商標。許多專家認為，維氏軍用商標地位可能因此受影響，未來如果軍方不再授權，瑞士軍刀的形象將因此「打折」。而最大的贏家則是瑞士軍方，它收回了手錶等領域的企業註冊的「瑞士軍工」商標權，未來將能再授權給其他廠商使用，並獲取權利金。

(中時電子報)

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文章來源：「瑞士軍刀」廠商商標權被收回 軍方或不再授權

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