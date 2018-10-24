英國鬧水手荒！竟導致今年4艦尚未出海

英國皇家海軍23型巡防艦隊，因為人手不足問題，導致4艘軍艦至今都無法出海。(圖/英國皇家海軍)

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中時電子報

英國國防部出現水手短缺的狀況，導致今年海軍13艘巡防艦中，竟還有4艘都尚未出海，閒置軍艦的比例超過1/4，實在相當高。

英國《電訊報》(The Telegraph)報導，英國國防部最新數據顯示，由於軍隊水手出現嚴重不足的情形，導致英國皇家海軍23型巡防艦隊，將有4艘軍艦今年恐怕都無法出海。

英國國防部自2010年起，整體預算就在4年內減少了7.7%，共有5000名英國海軍成員遭到裁員。

根據今年4月英國國家審計署報告顯示，2016-17年期間，英國皇家海軍的人力短缺率高達16%，將近2成。因此每名水手部署海上的時間也將從6個月，延長至9個月。但是這也意味著每艘軍艦出海前的停留時間變長，以便讓船員能夠有更多時光與家人相聚。

英國皇家海軍23型巡防艦，也稱為公爵級，1989年首艘艦艇下水，累計建造16艘。目前仍有13艘軍艦服役於皇家海軍，3艘轉售給智利。它本身是為了北大西洋反潛任務而設計。如今與45型驅逐艦同為英國皇家海軍的主力。

這批巡防艦自首次投入使用以後，原本計畫使用18年，但如今已定期延長使用期限。隨著船體逐漸老化，軍艦上的系統需要更新裝備或加以改裝，也會增加許多維修所需的時間。因此，目前該艦隊將由8艘26型艦艇取代，其中第1艘正在蘇格蘭建造。

(中時電子報)

文章來源：Sailor shortage means four of Navy's 13 frigates have not spent a single day at sea this year, MoD data reveal

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