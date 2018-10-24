清潔婦醫療費全額賠償 許銘春：雇主還須給付損失工資

2018年10月24日 17:04 中時 李宜秦

台鐵普悠瑪21日發生史上最嚴重的翻車事故，造成多起傷亡，其中一名清潔員在列車翻覆後造成肋骨骨折、氣胸、肝臟撕裂等傷勢，對此台鐵承諾，將與外包公司溝通，希望保險理賠能比照乘客辦理。勞動部部長許銘春表示，此事件為職業災害，清潔公司還須賠償其醫療間損失工資。

勞動部今舉辦「第一屆進用中高齡勞工事業單位績優獎頒獎典禮」，共表揚12家事業單位，發出100萬的獎勵金。許銘春表示，高齡化時代來臨，善用銀髮人才是現代重要課題，期望透過銀髮族勞動力的經驗傳承，幫助事業單位經濟成長。

典禮結束後許銘春接受媒體聯訪，被問及台鐵普悠瑪事故中，一名台鐵外包的清潔公司清潔員的賠償問題，許銘春表示，此事件屬於職業災害，清潔公司須負責賠償責任，台鐵公司也須負起連帶責任。對此台鐵副局長杜微今早已承諾會「全額賠償」該名清潔員的醫療費用。

勞動部職業災害給付組組長陳慧敏解釋，根據《勞工保險條例》規定，職災勞工依法可得傷病給付與醫療給付，傷病給付是自勞工不能工作第4日起開始發放，金額為勞工每月投保勞保薪資的7成。

而醫療給付則是勞工住院後，健保給付的費用都會由此給付付款，陳慧敏說，若是健保不給付的部分，台鐵應該會負擔。

許銘春表示，根據勞基法第59條規定，當勞工受傷時，雇主除須補償其醫療費用，勞工在醫療中無法工作時，雇主還必須給付其全額工資。另外勞動部表示，受傷的司機員則是公保保人。

(中時 )