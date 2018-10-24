后里花舞館以蘭花為主題創造最美殿堂

「花舞館」由花藝大師展現高超花藝技巧，創造花卉最美麗動人舞姿的花藝殿堂！（陳世宗攝）

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「花舞館」中央從天而降的「花之信約~花鐘」，會不時傳出優美的樂章！（陳世宗攝）
花舞館綠色星空旁，以綠色植物剪輯成的「石虎的守護」，栩栩如生。（陳世宗攝）

2018台中世界花卉博覽會后里園區的「花舞館」以花朵概念發想，兩棟圓形構築結合鑲嵌構成一個「8」字迴圈形，小圓「蘭花廳」是溫室建築規畫為長期蘭花展，訴說台灣蘭花產業的發展史；大圓「競賽廳」邀請國內外花藝大師，展現高超花藝技巧與國產花卉之美！

教育局表示，小圓「蘭花廳」策展團隊集結成大蘭花研發中心、蘭花育種者協會等，及日本攝影師蜷川實花，打造結合蘭花生態與發展歷程、藝術美學、生活應用及科技智慧成果的蘭海盛宴，上萬株各式珍貴獨特蘭花展示，規畫不同的主題來表現台灣蘭花產業不同階段的發展。

教育局長彭富源說，包括台灣蘭花原生種的生態與生存方式、產業栽培技術的進步史、及透過台灣傲視全球的蘭花育種技術所培育出來的珍貴花卉。場館還設計了科技多媒體互動區，讓民眾可透過螢幕觸控點選，對應出專屬的個性化蘭花卡。

教育局指出，大圓「競賽廳」打造為聆聽花開聲音的花藝殿堂，邀請國內外花藝大師，展示巨幅花藝創作，讓民眾近距離感受花藝大師詮釋大自然花開的崢嶸與綻放；場館規畫10檔室內花卉競賽，邀請國際知名花卉團體參展，用各國的特色花卉及技巧布展，達到產業交流觀摩的目的。

開幕首檔為「國際短期室內花卉競賽」，精彩可期。館中央從天而降的「花之信約~花鐘」，將邀請多位花藝大師輪番佈置，更會不時傳出優美樂章；晚間場內燈光還會隨著音樂鐘做氣氛的搭配變化，創造花卉最美麗動人舞姿的花藝殿堂！

(中時 )

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