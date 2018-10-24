普悠瑪翻車》男忘了拿行李搭上死亡列車 劫後餘生緊抱妻女

2018年10月24日 17:34 中時 許家寧

曾姓男子事後眼角逢了六針，當時不顧傷勢攙扶老人逃離車廂。（許家寧翻攝）

曾姓男子簡單包紮後就趕回花蓮，只想和妻女見面。（許家寧翻攝）

普悠瑪列車事故造成嚴重傷亡，花蓮吉安鄉1名曾姓男子陪著妻女回娘家，才發現行李遺漏在售票大廳，趕回月台時列車門已關上，情急之下搭上隨後進站的6432次普悠瑪，站著出發不久就發生翻覆，曾男說「感謝老天爺保佑，一回到花蓮就緊緊抱著女兒和老婆。」

21日宜蘭新馬站發生普悠瑪出軌事故，吉安鄉長黃馨得知有鄉民搭上事故列車，昨天前往關懷與探望。31歲的曾姓民眾說，假日帶著孕妻與1歲大的女兒回娘家後準備從羅東返回花蓮，進入月台後，才發現行李遺漏在售票大廳，立刻衝去拿，未料返回時車門已關上。

當時妻女已坐上原訂列車，這時候又發現老婆的手機留在自己身上，無法聯繫，情急之下趕緊搭乘下一班進站的6432次普悠瑪，憶及當時列車已經誤點15分鐘，他站在第6節與第5節車廂間，但意外發生來得太突然，頭部遭猛烈撞擊，眼前一黑，臉上是血。

回憶驚險過程，曾男說，看到很多人被拋出車外，車上的乘客急著逃出車廂，當時想到的不是自己的傷勢，先協助攙扶行動緩慢的老人下車後，其他人才能趕緊出來，意外發生當下只希望趕快回到花蓮，顧不得臉上的傷，經簡單止血後，轉乘接駁列車回到花蓮。

「感謝老天爺保佑」，劫後餘生的曾男一回到花蓮緊緊抱著女兒和老婆，看到妻女平安才放心前往慈濟醫院就醫，眼角周圍傷勢共縫了6針。曾男的父母當天也因與旅行團外出旅遊，幸運沒買到6432次事故列車，改搭下一班火車，驚險逃過一劫。

鄉長黃馨笑說，曾姓民眾8年前曾在鄉公所兵役課服役，表現還獲內政部表揚績優替代役男，這次搭上事故列車與死神擦身而過，全家人也碰巧搭上出事列車的前、後班車次，認為是上天保佑全家人都平安，有幸運之神的眷顧必有後福。

(中時 )