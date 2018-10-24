涂善妮34年前真的是女兵！入伍忘帶睡衣差點裸睡

2018年10月24日 17:27 中時 林淑娟

涂善妮18年前真的曾報考軍校當女兵。（TVBS）

涂善妮18年前真的曾報考軍校當女兵。（TVBS）

《初戀的情人》涂善妮。（TVBS）

《初戀的情人》涂善妮。（TVBS）

TVBS近期推出《女兵日記》、《初戀的情人》全新雙八點戰線共90分鐘，《初戀》女主角涂善妮日前有感而發，透露自己真的跟女兵非常有緣份，不僅曾經「當女兵」、「演女兵」，連34年後都能與「女兵」再續前緣。她大方分享當年入伍軍校糗事，習慣自由自在的她連當兵的行囊也相當簡便，一腳踏入軍營後才發現自己連換洗的睡衣都沒帶，直到一個月後新訓結束才回家拿換洗的衣物。

螢幕上總是扮演賢妻角色的涂善妮，透露這形象跟現實中的自己有著相當大的反差。她從小習慣獨立自主，連當年報考軍校時也十分果決，入伍當天竟只帶了回家的車錢和簡單的行囊，就一腳踏入軍營大門。沒想到當同袍都洗完十分鐘的「女兵戰鬥澡」後，她才想起原來自己只帶了一套內衣褲，連睡衣都忘了帶，眼看著下次放假便是一個月之後，不輕易低頭的她，只好天天在短短的十分鐘內要完成所有的盥洗動作後，再匆忙地跑到外面晾衣服。

就在這入伍短短的三、四個月中，涂善妮遇到了她的初戀情人，她笑說：「交往過程早就不清楚了，我只記得這些照片中有一張是他幫我拍的。後來因為當時要半工半讀養活自己，我又是一個不浪漫的人，覺得兩人分隔兩地的遠距離戀愛實在太麻煩，就乾脆地分手了。」雖然幾段戀情沒有開花結果，俠女個性的涂善妮也習慣獨來獨往，她直言不諱地說：「我就像是個小孩，不想讓婚姻或是小孩綁住我探索世界的機會。」

涂善妮在《初戀》劇中要同時面對老公方大華（謝祖武 飾）與初戀情人吳瀟瀟（潘慧如 飾）的相遇引發的一連串問題，也要扮演當父親與兩個孩子間的潤滑劑，她直呼：「這真的不是我的個性，我最害怕的就是處理人的問題。」另外《女兵》的演員王上菲，在《初戀的情人》飾演涂善妮兒子的女友江曉薇，涂善妮說，和她對戲時特別勾起自己年輕時的回憶，倔強的個性與現實中的她如出一轍，才讓她有感而發想起軍校時的初戀。

對於這次角色，涂善妮說：「雖然許賢如還是個賢妻良母，但我看到角色中的『人性』，該生氣就生氣、該哭就哭，與我從前的形象非常不同。這部戲絕對不只有談論初戀這麼簡單，希望大家好好期待。」

(中時 )