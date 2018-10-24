天貓將發射雙11衛星　向全球徵求宇宙告白

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旺報
賴志昶

雙11購物節即將到來，大陸知名購物網站天貓23日宣布，將發射一枚名叫「天貓國際告白星」的衛星，向全球消費者徵求對全宇宙的告白。九天微星微納衛星資深專家、天貓國際告白星的總設計師劉星亮表示，這顆衛星體積很小，僅是儲存、通訊等功能的微納衛星（NanoSat），將於今年12月在酒泉衛星發射中心發射。特別的是，一隻特製的天貓公仔也會隨著衛星一起送到宇宙中。

天貓國際和九天微星、中國航天當天於杭州餘杭的阿里巴巴西溪園區中，一同見證「天貓國際告白星」的真身揭幕儀式。天貓總裁靖捷表示，2018年是第十個雙11節，也是中國神舟七號發射的10周年；天貓國際將以阿里巴巴西溪園區為起點，讓天貓國際告白星乘載全球消費者的願望，代表全世界人類像宇宙發出邀請，一同共享這個全球狂歡的節日。

劉星亮指出，天貓國際告白星是一顆長10公分、寬10cm、高30cm的立方體微納衛星，重量僅有3至4公斤，會有25G的儲存空間，在今年12月將乘載全球民眾的告白，突破天際到達距地球547公里的同步軌道中，之後將以每94分鐘繞一圈地球的速度，繞著南北極飛行。

天貓表示，在11月5日到10日期間，不管是大陸國內或是全球消費者都能透過APP進行互動，爭取向全宇宙告白的權利；民眾在告白星經過所在地區上空時，透過Space Radio宇宙告白電台，每天會有有2至4次機會聽到來自宇宙的告白。

(旺報 )

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