境外勢力亂台灣？宅神：這些蠢事哪個不是民進黨搞的

2018年10月24日 17:32 中時電子報 徐秀娥 /綜合報導 /綜合報導

境外勢力能動搖台灣國安？從總統蔡英文國慶文告提及假消息氾濫，到民進黨副秘書長徐佳青說境外勢力影響台灣選舉，境外勢力對台的滲透，儼然成為綠營執政失利的新藉口。宅神朱學恒對此毫不留情批評，境外勢力哪會那麼蠢，不讓民進黨的專業自己搞。

《鏡週刊》報導，我國安系統與盟邦情報交換，獲得來自多國的國安單位組成的機密文件，並對台灣面臨境外訊息戰的威脅表達關切。文中還提到，「矛盾化並掏空台灣人民與蔡英文當局間，軍隊與蔡英文當局間，人民與人民間的基礎信任」。

朱學恒今(24)日在臉書上說，選前說有盟邦出一分極密國安報告，結果這份報告又是搞不清楚金剛直播的熱度和觀看人數，國安人士還快快樂樂引用，還抱怨台灣媒體沒有認真看待，這種程度的盟邦到底是瓦干達還是烏干達啊？

朱學恒細數蔡政府這兩年多來失民心的政策，包括一例一休修來修去，砍了七天假，又說薪水實在有夠高，絕對不缺電只是常系統性跳電，促轉會自稱是東廠要迫害反對黨候選人，廢死不廢死轉來轉去，公投連署不讓過，挺同反同大決戰，對黨不利就是假新聞，駐外領高薪，派個抗爭文青經營北農，想搞台獨卻不徵兵…。

這幾點誰做的比民進黨自己要好？朱學恒譏諷，這些哪一個是境外勢力搞得？是附身術還是穢土轉生？全是自己民進黨弄的啊！「只會怪境外勢力，境外勢力蠢到不讓民進黨這些專業的來，這些境外勢力才是白痴啊！」

(中時電子報)