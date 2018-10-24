演男妓演到奪影帝 《野放動物》馬利托來台秀巨鵰

2018年10月24日 17:31 時報周刊 張毓琪

馬利托大膽演出多場全裸性愛戲，翹臀巨鵰見客毫不扭捏。馬利托在《野放動物》大膽演出多場全裸性愛戲，翹臀巨鵰見客毫不扭捏，為該片增色不少。海鵬提供

以電影《野放動物》（Sauvage）勇奪今年坎城影展「明日之星」大獎的法國男星費力克斯馬利托（Félix Maritaud），將於11月18日訪台、出席該片於金馬國際影展的兩場映後QA。該片深刻描繪遊走不同伴侶之間的男同志、渴望被愛的寂寞心情，自坎城首映便引發觀眾共鳴，除獲獎外、好評更是不斷，連《好萊塢報導》也盛讚「讓人感動、回味無窮！」

馬利托在片中除情感充沛、演繹亦極其大膽，尺度之寬超越數年前的法片《湖畔春光》(Stranger By The Lake )，而他多場肉體交歡的男男愛愛戲，更被美國《綜藝報》直接形容為「生猛原始」，野味肉香前所未見。

馬利托雖只有25歲，人生經歷卻相當豐富，由於從小就愛往外跑，睡過路邊、當過園丁，十幾歲就遍遊了歐洲各國。正在攻讀藝術學位的他，有天在夜店被一位電影製片攀談，才因而踏入影壇，並以出道作《BPM》開始受到矚目。馬利托並非傳統法式小鮮肉，渾身散發的純真與野性，卻讓《野放動物》新銳導演卡米爾維達那克（Camille Vidal-Naquet）如獲至寶，認為他與該片設定的男主角個性如出一轍，於是力邀他擔綱演出。馬利托在《野放動物》大膽演出多場全裸性愛戲，翹臀巨鵰見客毫不扭捏，為該片增色不少，不僅勇奪坎城影展「未來之星」大獎，更榮登法國安古蘭國際影展影帝寶座。

這部尺度大膽的法國電影《野放動物》，劇情描述男妓里奧（費力克斯馬利托 飾）一心尋找真愛，眼見「同事」紛紛找人包養，他卻不為所動。里奧暗戀著同在街頭賣身的艾哈德（艾力克伯納德 Eric Bernard 飾），但艾哈德卻是一位直男，並擺明不會愛他。首度主演電影的馬利托，片中演活了男妓的迭起生涯，這一刻還流落街頭，20分鐘後卻置身皇宮般的豪宅、香檳精品任君享用。

為真實詮釋這份工作，馬利托不僅親赴巴黎街頭「實習」，片中不論性愛3P、性虐遊戲，他也都親身登場演出，尺度之大讓法國《世界報》（Le Monde）看得瞠目結舌，並以「狂野燎原的情慾」為題作大篇幅的報導。

首次執導電影的法國新銳導演卡米爾維達那克，為拍出街頭男妓的真實情況，竟住進巴黎知名紅燈區達3年之久，除一探男妓的生活型態，並將其間所見所聞編入劇情，更師法坎城金棕櫚獎《美麗蘿賽塔》（Rosetta）、威尼斯金獅獎《無法無家》（Vagabond）等片敘事手法，藉男主角穿梭於形形色色客人之間的情節，反映出性愛百態，以及愛情的冷暖。這部充滿遐思的電影《野放動物》。該片將於下月金馬國際影搶先首映，演男妓演到得獎的影帝費力克斯馬利托，也將來台出席映後座談，金馬預售票將於本周日（10/28）開放搶訂。《野放動物》將於12月14日正式上映。

(時報周刊)