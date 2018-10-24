批柯文哲選總統「心口不一」 林濁水：台灣災難

駁柯文哲台灣商品說，外交部長吳釗燮（圖）表示，他絕不同意此說法，「Taiwan is not for sale，台灣是非賣品」。(中央社)

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中時電子報
/綜合報導
柯文哲稱「選總統，一切都還沒計畫」。（方濬哲攝）

台灣年底大選是下屆總統大選前哨戰，外媒《朝日新聞》觀察，認為藍綠兩黨表現讓民眾失望，特別專訪台北市長柯文哲，指他人氣高為未來總統熱門人選。對此，柯文哲稱「選總統，一切都還沒計畫」，但民進黨前立委林濁水觀察指柯文哲「心口不一」，力勸最好斷念否則是台灣的災難。

另外，柯文哲接受《彭博》專訪時表示，在美國和中國（中共）的對抗之間，台灣不過就是架上的商品，台灣不能高估自己，必須設法提升自己的價值。

林濁水對此指出，柯文哲訪談時「大談特談兩蔣建立下來『專屬於總統』的外交國防議題」，質疑「柯p說不選總統？講的像真的一樣。」

林濁水批評柯文哲「他要捨我其誰，誰也擋不了，但是像『川普一定會出賣台灣』這種杜特蒂風格的嗆辣是台灣總統該效法的嗎？」

林濁水並指出柯文哲「專訪....内容卻暴露他對台灣的國際外交問題的認識實在離譜得可以，柯醫師還是下一點功夫再發揮，會比較保險」。所以，林濁水建議柯文哲「最好就斬根截鐵地對總統斷念，否則肯定是台灣的災難。」

不過，有網友表示，「當民進黨把柯p的兩岸一家親等同中共對民進黨的九二共識一樣的標準時，就已經把柯p從一個市長推上總統的格局了」。

(中時電子報)

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