聯合號火箭問題不嚴重 年底前再送太空人升空

2018年10月24日 17:38 中時電子報 江飛宇

美國航太總署署長吉姆．博登斯坦(Jim Bridenstine)說，儘管本月稍早發射的俄羅斯聯合號火箭失敗，但是問題不嚴重，下一批太空站機組人員應該還是會在12月再發射，同樣使用聯合號火箭。

太空網(Space.com)報導， 原本10月11日有一次國際太空站的人員交接任務，當天聯盟號火箭運載著美國太空人尼克．海格(Nick Hague)和俄國太空人亞力克謝．奧夫金尼(Alexey Ovchinin)，結果在升空階段時，因為輔助火箭的脫離不順，因此決定啟動緊急逃生火箭，將太空船拉離了火箭，之後兩人平安降落回地面。這是1983年之後，再一次出現載運太空人失敗的情況。

事故發生後，美俄的航太單位對事故展開調查，他們達成一個共識：聯盟號火箭可能不會停用太長時間。

博登斯坦說：「我們對火箭的問題已經愈來愈了解，因此我們可以自信地說，它可以再次發射，沒有安全問題。」

他沒有詳細說明火箭問題，但目前的推測都認為，應該是助推火箭可能在飛行前，沒有正確地安裝在主火箭上。俄羅斯太空官員表示，他們將會在10月30日之前提交事故報告。

年底升空的組員將是美國太空人安妮．麥克萊恩(Anne McClain)、歐列格．柯諾南柯(Oleg Kononenko)和加拿大太空人大衛．山特-賈庫斯(David Saint-Jacques)，至於發射失敗的2名成員，未來還有機會再去太空站。

航太總署說，雖然上回火箭發射失敗，但安全裝置成功啟動，保護了太空人，這是最重要。博登斯坦說：「雖然這是一次失敗的發射，但它也是最成功的失敗發射。」

(中時電子報)