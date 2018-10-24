李瑞鎮《親密陌生人》娶嫩妻 慘遭導演吐槽老不修

2018年10月24日 17:44 時報周刊 張毓琪

李瑞鎮現身VIP試映會紅毯。采昌提供

備受矚目的南韓愛情懸疑新片《親密陌生人》，昨日（10/23）在首爾舉辦VIP試映會，導演李在奎率領主要演員柳海真、趙震雄、李瑞鎮、廉晶雅、松昰昀、尹卿鎬等主要演員一同出席，在片中飾演趙震雄女兒的智友也首度亮相，一同參與宣傳，成為鎂光燈注目焦點。

《親密陌生人》導演和主要演員在日前接受電視節目訪問，被問到「哪位演員和片中角色差最大？」李瑞鎮馬上跳出來激動表示：「片中我飾演一位餐廳老闆，娶了個嫩妻，但根本就是個花花公子，跟我本人一點都不像。」不過一旁的柳海真卻馬上吐槽：「我倒覺得這個角色就是為李瑞鎮寫的。」導演馬上笑著補槍：「我就是想讓李瑞鎮演一個老牛吃嫩草的老不修。」聽得主持人也忍不住揶揄李瑞鎮：「娶嫩妻的感覺其實不錯吧？」惹得李瑞鎮堅決否認：「其實相處時間一長，嫩妻也沒特別棒啊。」此話一出，反而讓片中飾演李瑞鎮妻子的松昰昀忍不住入戲地抗議：「明明我們才剛新婚不久啊！」一來一往的幽默對話，讓現場爆笑不斷。

愛情驚悚新片《親密陌生人》劇情描述七位相識多年的好友與夫妻檔，相約在月蝕之夜共進晚餐，就當相談甚歡、觥籌交錯之時，其中一人提議來玩「公開手機」遊戲──若對感情問心無愧，就把手機內容不論簡訊、來電或各種可能會出現的訊息給公開。這場引爆超越「真心話大冒險」的危險遊戲，引爆眾人不為人知的驚人秘辛，也讓他們的愛情與友情面臨嚴峻考驗。本片將於11月2日在台上映。

(時報周刊)