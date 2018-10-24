官運亨通？交長吳宏謀歷經高雄氣爆 這次也能挺過普悠瑪風暴？

臺鐵北迴線普悠馬列車21日晚間從樹林往台東列車於宜蘭新馬車站出軌，交通部長吳宏謀（右二）到現場了解狀況。（王英豪攝）

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中時電子報

普悠瑪列車21日因為出軌釀18死，交通部長吳宏謀口頭請辭。回顧2014年年7月31日高雄氣爆事件，負責驗收、監工、複驗的公務員均被判刑，時任高雄副市長的吳宏謀雖請辭但逃過法律責任。這次吳宏謀升任交通部長又遇到普悠瑪出軌釀18死，請辭後獲賴清德慰留。

普悠瑪列車21日發生事故釀重大死傷，根據中央社報導，交通部長吳宏謀23日說，在探視醫院傷患後曾向行政院長賴清德提出口頭請辭的想法，但未獲同意。吳宏謀說，台鐵未來還有很大的精進空間。

賴清德23日下午列席立法院施政總質詢時表示，台鐵局長鹿潔身已經向吳宏謀提出口頭請辭外，吳宏謀也在22日凌晨，在陪同他到宜蘭各醫院探視傷者時，口頭向他請辭。

賴清德表示，因為目前仍在救災，還有許多事情需要吳宏謀處理，因此在當天清晨有慰留，後續台鐵體檢也需要吳宏謀來負責。

回顧2014年高雄發生氣爆事件，造成32人死亡、321人受傷，當年負責氣爆箱涵設計驗收、監工、複驗的公務員，均各處有期徒刑4年10個月。

時任高雄市副市長吳宏謀在氣爆後雖然辭職，但逃過了起訴與法律責任，2014年底又回鍋當副市長，接著吳宏謀一路高升，到行政院當工程會主委兼任政務委員，然後再到台灣港務公司當董事長，到2018年內閣小改組又接了交通部長！

而10月21日普悠瑪列車事故釀18死，吳宏謀向行政院長賴清德提出口頭請辭，不過獲行政院長賴清德慰留。

(中時電子報)

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