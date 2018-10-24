《最低工資法》架構已完成 許銘春：力拼月底預告

2018年10月24日 18:11 中時 李宜秦

勞動部今舉辦「進用中高齡勞工事業單位績優獎頒獎典禮」，典禮後勞動部部長許銘春接受媒體聯訪時表示，《最低工資法》架構已完成，將盡快與勞資團體溝通意見，力拚月底完成並進行預告草案。另外《中高齡者及高齡者就業法》正在部內進行法規審查，預計月底送交行政院。

勞動部表示，《最低工資法》內明定每年第3季都應召開最低工資審議會，法內將規定委員會討論時的「應參考指標」，避免委員會淪為「喊價式討論」，且現有的工作小組會改為研究小組，人數也會縮減。

許銘春今在「進用中高齡勞工事業單位績優獎頒獎典禮」上公開表揚12家進用中高齡者的事業單位，發放100萬的績優獎金，鼓勵事業單位多多進用中高齡勞工，以因應高齡化時代。

典禮後許銘春接受聯訪表示，《最低工資法》草案的基本架構都已完成，接下來勞動部會分別再邀請勞方、資方與學者討論、聽取意見。許銘春說，將盡快先與資方團體溝通意見，溝通後可能還須依照各方意見修改草案，力拼本月底之前完成並進入預告程序。

另外許銘春表示，《中高齡者及高齡者就業法》已完成草案預告程序，目前正在勞動部內法規會進行審查，預計這個月底送交行政院。許銘春指出，該法重點包括促進失業者就業、退休者重返職場、開發就業機會等，希望能幫助中高齡者克服常遇到的年齡歧視、行動緩慢、技能不足等困境。

(中時 )