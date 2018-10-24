南部癲癇病例少？台大雲林分院：衛教不足未就診

2018年10月24日 18:07 中時 周麗蘭

台大雲林分院院集合神經內科、神經外科、神經小兒科、影像醫學部組成神經醫學中心團隊。（周麗蘭攝）

全台癲癇盛行率約0.5％至1％，雲林至屏東的病歷統計較全台低，台大雲林分院神經內科醫師張楷杰表示，恐怕是衛教不足未被發現，癲癇的正確診療來自正確的判斷，該院為取得最準確的腦波判斷，避免腦波監控病房受基地台等電磁波干擾，漆上軍用級塗料。

台大雲林分院長劉宏輝兼任神經醫學中心主任，曾獲美國神經醫學會年度學者研究獎殊榮，在癲癇藥理、巴金森氏症領域有卓越研究，他表示，癲癇是一種大腦不正常放電的古老疾病，只是腦部疾病的一種，凱撒大帝、海頓都曾是患者，但長久以來被蒙上負面印象。

劉宏輝研究台灣癲癇病歷發現，北中南東四區，東部癲癇患者占全台最多，原因是車禍腦部受傷者多；南部病例是四區最低，但可能是民眾誤以為被「壞東西」附身，怕旁人知道而未就醫的假象，更需加強癲癇衛教。

醫師張楷杰表示，若家長無法判斷幼兒是否罹患，可拍攝影片供醫生判讀，該院神經醫學中心透過大腦影像檢查、腦波檢查、血液生化檢查、免疫抗體檢驗、腦脊髓液穿刺檢查、基因篩檢等釐清病因。

張楷杰說，檢查時為確保監測的訊號最良好，腦波監控病房採用高頻防電磁波牆面、玻璃膜，避免被電子產品、基地台的電磁波干擾，地面也塗軍用級防電磁波塗料。

(中時 )