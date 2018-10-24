非小細胞癌 新療法可延命

鞏固性治療可提高晚期非小細胞癌存活率(左蔡俊明醫師。右郭惟格醫師)(圖／邱玉珍)

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時報周刊

一直以來，腫瘤科醫學界用盡各種武器，仍無法改善第三期非小細胞癌患者存活率，讓醫師深感頭痛。最新研究發現，採用鞏固性療法可延長病患的存活率，從20%提高50%，為癌友開啟希望之窗。

台北榮民總醫院腫瘤醫學部顧問醫師蔡俊明表示，在台灣有六成早期非小細胞肺癌患者能存活超過五年。反觀第三期非小細胞肺癌，僅有一成病患能存活達五年，其中又以無法開刀的第三期肺癌預後更差，病患在治療後一年左右，疾病復發。

蔡俊民進一步指出，第三期非小細胞癌非常難纏，即使標靶藥物上市，仍無法延長患者的存活率，讓腫瘤科醫師相當無力。根據統計，國內每年有12000名非小細胞癌的患者，15%約1800名患者屬第三期非小細胞癌。

目前第三期無法開刀之非小細胞肺癌的標準治療是化療合併放射線治療，但並不是每一位接受標準治療的病患都能達到根治的目標。基隆長庚胸腔內科主治醫師郭惟格表示，大多數患者大多數病患在接受一段時間的化療合併放射線治療控制病情後，懷抱著忐忑的心情，定期回診追蹤觀察。

「這六個月的等待期對他們來說相當煎熬，」郭惟格說。他進一步指出，他們擔心某一日可能被宣判「疾病復發或遠端轉移」。在診間患者總是詢問「能夠再做什麼治療？」過去這十年來，醫師束手無策，只能無奈搖頭。

免疫療法上市後，為這些患者開啟了一線希望。郭惟格強調，目前第三期非小細胞肺癌患者一旦對化療、放療無效，就無藥可用，平均五至六個月會復發轉移。最新研究發現，無法開刀的肺癌患者除了化療、放療，合併使用免疫療法，可延長存活期，有些人甚至有潛力可根治。

(時報周刊)

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