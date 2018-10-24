自掏腰包捐消防勤務車 這名義消還捐了掃地機

2018年10月24日 17:52 中時 葉臻

龜山區坪頂分隊義消鄧瑞元（右）捐贈勤務車和多項器材，或消防局長謝呂泉致贈感謝狀。（葉臻攝）

消防局長謝呂泉試乘鄧瑞元捐贈的價值40萬掃地機。（葉臻攝）

龜山區坪頂分隊義消鄧瑞元1991年起加入義消行列，今年有感於坪頂分隊消防勤務車老舊，不但主動捐贈價值150萬元的消防勤務車1輛，還捐贈價值數十萬的健身器材和掃地機，個性低調的他表示自己能力範圍所及的事，能幫助消防隊員，讓他們專心打火就足夠。

坪頂分隊轄區不僅有林口長庚醫院、華亞科技園區、工三及工四工業區，且因機場捷運通車及林口合宜住宅啟用，人口磁吸效應下，加重救災救護消防勤務工作量。

義消分隊員鄧瑞元有感於坪頂分隊消防勤務車老舊，自掏腰包捐贈價值150萬元的消防勤務車1輛，且車牌取「愛119」的諧音2119，將配置於消防局坪頂分隊，鄧瑞元也添購多項健身器材和一台價值40萬元的掃地機，希望消防隊員能勤練體能協助救災，掃地機也能分擔平日持帚打掃的辛勞，不至於花太多時間影響救災。

桃園市消防局長謝呂泉表示，鄧瑞元個性低調，做了善事希望為善不欲人知，但他認為應該多多揚善，讓更多人知道有默默為消防努力付出的民眾，雖然政府資源有限，民間卻是力量無窮。

(中時 )