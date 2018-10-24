中市資優教育資源中心揭牌 充實服務能量

中市資優教育資源中心揭牌，充實服務能量！（陳世宗翻攝）

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「台中市資賦優異教育資源中心」，有助於提供資優教育相關研究發展！（陳世宗翻攝）

為統籌規畫資優教育相關資源，台中市政府教育局從104年起，研擬在東區台中國小成立資優教育資源中心，24日揭牌啟用，空間規劃包括行政辦公室、會議室、圖書測驗室、分組教學教室及檔案室等，將提供資優教育相關的研究發展、進修推廣、課程規劃、鑑定安置、評鑑及創新等服務，充實發展能量。

教育局表示，市府挹注約700萬元經費，推動於台中國小成立「台中市資賦優異教育資源中心」，運用校內忠孝樓4樓8間教室，規劃行政辦公室、會議室、圖書測驗室、分組教學教室及檔案室等資源服務，鼓勵學生潛能激發、培育優質人才。

台中國小校長張添琦表示，學校設有3班一般智能資優資源班，且剛好有足夠空間，加上地理位置便捷，經教育局評估之後，促成這樁美事。學校從104年開始積極辦理空間及設備工程、進行設備採購，與市府密切討論下，資優教育資源中心順利運作。

教育局表示，資優教育資源中心成立，有助於提供資優教育相關研究發展、進修推廣、課程規劃、鑑定安置、評鑑及創新等服務。相關資訊可至「台中市資賦優異教育資源中心」臉書粉絲專頁( https://www.facebook.com/TCGRC/ )查詢。

(中時 )

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