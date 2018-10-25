溫泉老店的招財鳥 妞妞獨佔5層豪宅

2018年10月25日 07:40 中時 張祈

百年溫泉老店的招財鳥妞妞，是一隻玄鳳鸚鵡，優雅外觀吸引不少遊客目光。（張祈攝）

百年溫泉老店的招財鳥妞妞，優雅外觀吸引不少遊客目光。（張祈攝）

隱身在花蓮萬榮山腳下有著百年歷史的「紅葉溫泉」，外觀迄今大致維持原貌，過去是日據時期高級警官專用的「警察療養所」，經過老闆一家三代的經營，成為當地歷史悠長的溫泉店，而店裡的「招財鳥」妞妞，一身優雅的白毛，在特製的五層打通籠子中顯得特別高貴。

妞妞是一隻1歲的玄鳳鸚鵡，是溫泉業者養的第2隻鸚鵡，前一隻鸚鵡從雛鳥飼養到3歲多，因生病離世，為延續對鸚鵡的熱愛，於是又養了一隻鸚鵡，業者說，就是看上妞妞潔白的毛色，還有黃色腮紅，模樣可愛，就決定養她。

個性溫和的妞妞，總是優雅地站在籠子內，主人說，因為妞妞不是從小養大，不放心讓牠放飛，所以特別改造牠的鳥籠，由5個鳥籠碟再一起打通，從最底下的飯廳、中間的客廳，最上層臥室還特地用帆布遮蓋擋光，讓妞妞在白天也可以好好休息，專屬的「五層籠豪宅」住得比主人還好。

主人說，沒有特別教導妞妞講話，但牠個性親人，有客人上前觀看，妞妞會大方的「下樓」優雅地站著，讓客人拍照、逗玩，是個稱職的招財鳥，讓等待的客人有消磨時間的選擇。

(中時 )