《中時晚間快報》日本KYB避震數據造假 營建署：週五公佈首波名單

日本KYB避震數據造假 營建署：週五公佈首波名單

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中時電子報
綜合報導

◎日本KYB避震數據造假 營建署：週五公佈首波名單

日本避震油壓機械大廠KYB避震數據造假，販售未符合日本標準的設備，唯一賣到海外的國家就是台灣。營建署長吳欣修今天表示，經過了解，政府部門、道路工程等都沒有用到KYB，至於民間部分會加速清查，這週五就會公布第一批名單。

◎司機員關ATP 台鐵：通聯記錄中沒通報

立法院交通委員會24日上午請台鐵局、港務公司、中華郵政、桃園國際機場公司進行業務報告，不過各委員聚焦普悠瑪出軌議題。台鐵局長鹿潔身表示，從通聯記錄看起來，「（駕駛）看起來是沒通報」，調度員與駕駛對話間有詢問，但接下來駕駛就沒有回應了。他說，目前調度所不太容易看到ATP是否關閉，目前18組普悠瑪號列車，即起都會加裝警語，提醒駕駛非故障不得任意關閉ATP，之後也希望優化系統，從調度所就可監控列車速度。

◎美軍艦航行台海 川普:不擔心大陸負面反應

美國總統川普表示，他不擔憂兩艘美國軍艦通過台海一事會引來中國的負面影響。

◎《旅程》世界巡演 張韶涵12/15 四度攻蛋

張韶涵睽違3年，即將於12月15日四度攻蛋舉辦「旅程」世界巡迴演唱會，她今年初參加《歌手2018》節目後氣勢長虹，從7月開始幾乎每週一場巡演，「旅程」將從上海唱到台北小巨蛋，明年還要插旗澳洲、美國、紐西蘭等地。

(中時電子報)

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