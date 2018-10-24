獨家》主場看兩岸女足大戰 台灣球迷要失望了

兩岸女足繼雅加達巨港亞運之後，又將於東亞女足賽第2輪碰頭，但因比賽地點移至關島，台灣球迷無緣主場觀看兩岸大戰。（新華社資料照）

友善列印
中時電子報
／台北報導

想在台灣看兩岸女足大戰嗎？原訂11月中在台灣舉辦的東亞女足賽第2輪賽事，已確定延至12月初於關島舉行，中華女足將繼亞運之後再戰中國大陸，只可惜無法在地主球迷面前獻技了。

委員「忘記」時間？足協紀律委員會擇日再開

東亞女足賽延後，是因為跟東京奧運女足資格賽撞期。然而延期就好，為何改去沒有參賽資格的關島舉辦？檢視東亞足聯的決策過程，更難脫政治因素。

中華足協3月下旬宣布爭取到東亞男女足第2輪賽事的主辦權，其中女子組參賽隊伍包括中華隊、香港與上屆4強決賽墊底的中國大陸隊，還有後來在9月第1輪賽事奪冠的隊伍。最後是蒙古力壓關島，取得參賽門票。

然而，亞足聯在7月宣布2020東京奧運女足亞洲區資格賽時程，首輪訂在11月中上旬，與中華隊、香港、蒙古要踢的東亞女足第2輪賽事撞期。以賽事的重要性來看，當然只能將東亞女足賽延後。

東亞足聯在9月6日召開執委會，東亞女足賽延期也是討論議案之一。中華足協國際組表示，賽事延後，原訂比賽的台北田徑場沒有空檔，足協也提出改至高雄國家體育場舉辦的備案。

然而執委會通過決議，東亞女足第2輪賽事改為12月1至5日到關島舉辦，讓台灣頓失主場優勢。據了解，官方說法是我國要更改比賽場地，東亞足聯沒有時間來進行場勘，就改到關島。

不過關島女足在首輪遭到淘汰，由非參賽國家來舉辦賽事，完全不合常理。只是對比我國東亞青運主辦權在東亞奧會遭拔的決策過程，而以目前的兩岸氛圍，對岸運動團隊絕對不想來台灣比賽，這次東亞女足第2輪又有大陸隊，「轉彎」也就不令人意外了。

中華足協理事長邱義仁（中）23日宣布，由醒吾科大顏士凱（右）臨危接掌中華女足兵符，出征11月的奧運資格賽及12月的東亞錦標賽。（中華足協提供）

只是東亞青運被拔，我國可是大動作反彈，如今東亞女足賽不在台灣舉辦了，當時爭辦的足協卻靜悄悄。而足協10月初改選，才由現任理事長邱義仁、祕書長方靖仁接棒，也不可能撼動東亞足聯執委會在9月做出的決議，只能趕緊組訓備戰了。

足協23日宣布由醒吾科大教練顏士凱臨危受命，暫時接下中華女足兵符，備戰11月4日在塔吉克開踢的奧運資格賽。談到後面東亞足賽喪失主辦權，顏士凱說：「女足又少了在台灣曝光的機會，不過奧運資格賽臨危組訓，困難重重，還是眼前要克服的第一要務。」

(中時電子報)

高爾夫》真心話？ 退役好手讚「…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。