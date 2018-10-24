獨家》主場看兩岸女足大戰 台灣球迷要失望了

2018年10月24日 18:29 中時電子報 李弘斌 ／台北報導 ／台北報導

想在台灣看兩岸女足大戰嗎？原訂11月中在台灣舉辦的東亞女足賽第2輪賽事，已確定延至12月初於關島舉行，中華女足將繼亞運之後再戰中國大陸，只可惜無法在地主球迷面前獻技了。

東亞女足賽延後，是因為跟東京奧運女足資格賽撞期。然而延期就好，為何改去沒有參賽資格的關島舉辦？檢視東亞足聯的決策過程，更難脫政治因素。

中華足協3月下旬宣布爭取到東亞男女足第2輪賽事的主辦權，其中女子組參賽隊伍包括中華隊、香港與上屆4強決賽墊底的中國大陸隊，還有後來在9月第1輪賽事奪冠的隊伍。最後是蒙古力壓關島，取得參賽門票。

然而，亞足聯在7月宣布2020東京奧運女足亞洲區資格賽時程，首輪訂在11月中上旬，與中華隊、香港、蒙古要踢的東亞女足第2輪賽事撞期。以賽事的重要性來看，當然只能將東亞女足賽延後。

東亞足聯在9月6日召開執委會，東亞女足賽延期也是討論議案之一。中華足協國際組表示，賽事延後，原訂比賽的台北田徑場沒有空檔，足協也提出改至高雄國家體育場舉辦的備案。

然而執委會通過決議，東亞女足第2輪賽事改為12月1至5日到關島舉辦，讓台灣頓失主場優勢。據了解，官方說法是我國要更改比賽場地，東亞足聯沒有時間來進行場勘，就改到關島。

不過關島女足在首輪遭到淘汰，由非參賽國家來舉辦賽事，完全不合常理。只是對比我國東亞青運主辦權在東亞奧會遭拔的決策過程，而以目前的兩岸氛圍，對岸運動團隊絕對不想來台灣比賽，這次東亞女足第2輪又有大陸隊，「轉彎」也就不令人意外了。

中華足協理事長邱義仁（中）23日宣布，由醒吾科大顏士凱（右）臨危接掌中華女足兵符，出征11月的奧運資格賽及12月的東亞錦標賽。（中華足協提供）

只是東亞青運被拔，我國可是大動作反彈，如今東亞女足賽不在台灣舉辦了，當時爭辦的足協卻靜悄悄。而足協10月初改選，才由現任理事長邱義仁、祕書長方靖仁接棒，也不可能撼動東亞足聯執委會在9月做出的決議，只能趕緊組訓備戰了。

足協23日宣布由醒吾科大教練顏士凱臨危受命，暫時接下中華女足兵符，備戰11月4日在塔吉克開踢的奧運資格賽。談到後面東亞足賽喪失主辦權，顏士凱說：「女足又少了在台灣曝光的機會，不過奧運資格賽臨危組訓，困難重重，還是眼前要克服的第一要務。」

(中時電子報)