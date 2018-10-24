誰來接班？承功為傳藝新秀打造舞台

國立傳統藝術中心的「承功」新秀平台，集結京劇、歌仔戲、客家戲、豫劇等新生代青年演員，彼此觀摩技藝，並展現苦練多時的功底。（國立傳統藝術中心提供）

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為傳統戲曲注入新氣息，國立傳統藝術中心連續3年推出「承功」新秀平台計畫，今年邀請戲劇學者徐亞湘擔任策展人，安排31名戲曲新秀，挑大樑演出包括京劇、歌仔戲、客家戲、亂彈戲、豫劇等不同劇種折子戲。

關於傳統戲曲傳承的具體作法，傳藝中心主任陳濟民表示，目前傳統戲曲接班人扶植計畫及開枝散葉計畫專案預算已增為1億元，「可讓新生代從業人員有穩定收入，並透過駐團實習、以演代訓、技藝精進課程等多管齊下，逐步踏穩技藝接班之路。」

徐亞湘表示，這次策展理念期望一次呈現多樣戲曲種類，「過去看歌仔戲的觀眾，不一定會看京劇，但這回的折子戲，可以在同場節目裡，同時看見3種不一樣的劇種，青年演員也能夠互相觀摩，交流彼此的技藝。」

今年邀集參與的團隊包括台灣京崑劇團、國光劇團、興傳奇青年劇場、唐美雲歌仔戲團－閃耀青年團、台灣戲曲學院歌仔戲學系、廖瓊枝歌仔戲文教基金會、文和傳奇戲劇團、大稻埕青年歌仔戲團、興客家採茶劇團、慶美園亂彈劇團、台灣青年劇團、台灣豫劇團等12個團隊。

徐亞湘表示，這回演員年齡設定在35歲以下，其來有自，「過往在戲曲大好的年代，35歲左右的演員應該要挑班，要有獨當一面的機會，我期望這樣的安排，可以打破這個不利於戲曲的大環境，把傑出青年演員們推介給觀眾，讓大家看見年輕人苦練已久的成果。」 演出期間為11月8日至11月18日，地點在台灣戲曲中心小表演廳。

(中時 )

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