柯市府選前再加碼還債10億 遭疑是政治動作

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台北市長柯文哲號稱「還債市長」，4年來還了520億元，成為柯任內驕傲政績，北市副祕書長、財政局長陳志銘今透露，市府10月18日又還10億元，未償債務下降到938億元。不過，距離選舉只剩1個月，市府此舉遭外界質疑是為「拚選戰」。對此，陳志銘反問，選前為何不能還債，難道市府要全部停工？

柯文哲創下4年還債530億紀錄，但過去包括藍綠議員、市長競選對手都曾批評，柯市府只是用財務調度來作帳，不是真正還債。陳志銘今火力全開批評，「這些都是對財務及預算毫無概念的胡謅」。他強調，無論政府或公司運作都要考慮「現金流」，需設法讓「收入進帳」趕在「支出出帳」之前，若來不及就要辦理短期借款支應，也就是「周轉」。

因此在稅收未進市庫前，需調度資金讓市政正常運作，調度資金可選擇向銀行短期借款，但要支付利息，另外也可選擇向市庫（納入集中支付的基金）周轉，等稅收進帳後再歸墊市庫，這就是財務資金調度。

陳志銘強調，市府這4年設法把原要付給銀行的借貸利息省下，再把錢用於增加債務還本，還債速度才會快，目前債務基金累積賸餘17.5億元，因此10月18日市府已再還債10億元，減少剩餘債務要負擔的利息。

針對外界質疑選前加碼還債是政治動作，陳志銘說，債務基金只能用於還債，不還就是閒置在那，且要多繳剩餘債務利息，市府只是依慣例在年底還債，跟選舉沒有關係，難道選前都不用工作？

(中時 )

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