為普悠瑪傷者祈福　聖母醫院掛滿黃絲帶

2018年10月24日 18:29 中時 張穎齊

眾人在神父的導引下，於羅東聖母醫院中庭花園，舉辦玫瑰經祈福禮，為傷患祝禱。（羅東聖母醫院提供）

羅東聖母醫院發起祈福活動，邀請民眾在門診大樓外風雨走廊，為所有的傷患乘客繫上祝福的黃絲帶。（羅東聖母醫院提供）

「早日康復，平安回家！」普悠瑪6432列車21日在宜蘭新馬站出軌翻覆，造成18死、逾百傷，其中就有38名病患被送往羅東聖母醫院搶救，為了幫傷患祈福，院方今（24）日發起「繫上祝福的絲帶」的活動，邀民眾前來，沒過多久，醫院牆上便掛滿的充滿祈禱文字的黃絲帶，大家也齊聚在中庭花園，不分彼此，共同集氣。

院方指出，案發當天，醫院共收治38位傷患，2位到院無生命跡象、4位加護病房、7位普通病房、22位輕傷治療後出院、2位因地緣關係轉院、1位急診留觀。由於多位病人有多重器官嚴重損傷，因此院方同步成立「普悠瑪事件醫療急救專案小組」，經過2天急救，目前則有5位收置於加護病房照護、4位收置普通病房照護。

院方表示，加護病房患者中，有一位病人因腦出血、多處骨折仍昏迷中，目前仍持續搶救中；另有2位病人分別為頸部、胸部脊椎骨骨折；2位病人有嚴重肝臟損傷。這5位病人中，有4位病人同時合併嚴重的多處肋骨骨折以及氣血胸，均在當天晚上緊急放置胸管，目前肺部狀況穩定，但是仍必須持續呼吸照護及呼吸復健治療。

「祈求病人早日康復，平安回家！」院方說，病人均有嚴重創傷症候群，醫院已啟動關懷機制，由身心科副院長郭約瑟帶領心理師、社工師及牧靈人員等，積極進行心理支持及輔導，眾人在神父的導引下，於中庭花園，舉辦玫瑰經祈福禮，同時邀請院內同仁及民眾在門診大樓外風雨走廊，為所有的傷患乘客繫上祝福的黃絲帶，「希望傷痛能趕快過去，還給受傷的病患、家屬及社會大眾一個平靜、平安的生活，大家用心祈禱！」

(中時 )