蜆仔溝代清除　縣長會勘則保障居民安全

2018年10月24日 18:48 中時 陳慶居 、巫靜婷 、巫靜婷

苗栗縣竹南鎮蜆仔溝排水出口興建滯洪池的用地，發現早期掩埋的廢棄物影響徵收用地作業，縣長徐耀昌等人24日下午在港墘里活動中心召開協調會，徐基於降低淹水風險，確保居民生命財產安全，應允由縣府先代為清除，以順利興建滯洪池，保障鄉親生命物產安全。

為改善竹南鎮港墘里、開元里等7個里約2萬5000多居民及農田的淹水風險，透過立委陳超明協助爭取水利署核定流域綜合治理計畫補助取得用地經費5800萬元、工程費4000萬元，在蜆仔溝排水出口處興建滯洪池，集水域約1.77平方公里，約計改善淹水面積10公頃。其中，由縣府辦理工程用地取得作業，第2河川局負責施工。

縣府目前完成都市計畫變更、地上物查估等作業，然而今年4月第2河川局進行試挖，發現用地範圍內約4700平方公尺的土地掩埋有疑似家庭廢棄物，環保局初估清除費用約需2300萬元，雖多次研商有關清運權責問題，卻遲未能釐清責任，嚴重影響用地取得作業。

立委陳超明24日邀集縣長徐耀昌、水利署副署長曹華平、2河局長呂學修、環保署督察總隊副總隊長林左祥、縣府水利處長楊明鐃、環保局長陳華盛、竹南鎮代會主席方進興、竹南鎮公所清潔長楊清良、地主等人在港墘里活動中心聽取有關簡報。

徐耀昌鑑於今年8月中南部地區水患嚴重影響百姓生命及財產安全，認為苗栗縣水患治理工程刻不容緩，應允由縣環保局先代為清除掩埋的廢棄物，以順利取得用地，並施工興建滯洪池。

而環保署督察總隊副總隊長林左祥則指出，環保署將會協助廢棄物清運至垃圾掩埋場後的處理經費，希望縣府盡快提報相關補助計畫。

水利署副署長曹華平說，流域綜合治理計畫期程至108年底截止，蜆仔溝排水出口滯洪池的補助經費可保留至明年，希望縣府在明年1、2月完成清運廢棄物工作，5月底前完成用地取得，希望明年底興建完成滯洪池。

(中時 )