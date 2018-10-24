台中推清潔隊員月曆 尬新北消防猛男

2018年10月24日 18:48 中時 陳淑娥

台中市全台首創推出清潔隊員形象月曆，歡迎民眾捐發票參加抽獎。（陳淑娥翻攝）

3月份主角是大雅區隊柯智荃、潭子區隊賴宏奇。（陳淑娥翻攝）

4月份主角是神岡區隊邱芯寧。（陳淑娥翻攝）

6月份主角是烏日區隊陳銘豐、龍井區隊劉秉勛。（陳淑娥翻攝）

7月份主角是南屯區隊陳家偉、中西區隊蘇袁億、東南區隊蕭清龍。（陳淑娥翻攝）

8月份主角是西屯區隊何紹綾。（陳淑娥翻攝）

9月份主角是西屯區隊王振軒。（陳淑娥翻攝）

12月份主角是梧棲區隊周湘媚。（陳淑娥翻攝）

新北市消防猛男月曆炙手可熱，台中市也不落人後！環保局24日全台首創，推出清潔隊員形象月曆，男女主角頗具明星臉，還有雙胞胎兄弟檔等，民眾只要捐發票就能參加抽獎，有機會將俊男美女環保月曆帶回家。

25日是「清潔隊員節」，環保局在豐原區體育場舉行慶祝活動，表揚166位績優人員，今年全台首創發行以清潔隊員為主角的月曆，市長林佳龍代表市民感謝「城市化妝師」維持市容環境的辛苦付出。

這本形象月曆展現清潔隊員的「力與美」，傳達環保工作的重要性，男女主角充滿明星臉，有酷似藝人韋汝、偶像劇男主角邱澤、歌手吳克群等，還有雙胞胎兄弟檔，而背景更是臥虎藏龍，包括前職棒選手、健美國手、網路直播主及國軍退役弟兄，未來男女主角都將成為台中環保大使。

環保局指出，台中每天有超過1000公噸的垃圾需要清運，不管是道路清掃、垃圾收運、清溝抽肥等，若遇豪雨風災，還要在第一時間復原環境，而形象月曆所展現的就是隊員的日常。

目前市府規劃印製5000本，讓勞苦功高的清潔隊員每人擁有一本做紀念；另外，限量300本開放民眾分階段有條件索取，只要捐30張發票，就有機會抽中形象月曆。

(中時 )