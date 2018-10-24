恐怖巧合？資深司機3個月前開同車次 故障地點都一樣

2018年10月24日 18:44 中時電子報 莊楚雯

上星期日(10/21)發生的普悠瑪翻覆意外造成18人死亡，日前檢調跟台鐵將肇事原因指向尤姓司機員把ATP關閉、超速行駛導致憾事發生。今早台鐵更調閱通聯記錄，說司機員沒通報調度員就關閉ATP，此事被台鐵企業工會文宣組組長吳長智打臉「雖然司機員在大溪站關閉ATP時未通報，但到達羅東站與調度員通話時，確實有通報關閉ATP，之後過沒多久就翻車。」

台鐵在立法院接受質詢時，自己爆出全部的列車都有裝ATP遠端監控，只有2013年引進的普悠瑪號沒裝，讓身為資深司機員的吳長智很驚訝，如果台鐵不說，恐怕沒有司機員知道普悠瑪號竟沒裝遠端監控。

聯合報報導，吳長智說，翻覆的0708號列車空壓機故障，但有關列車空壓機故障，導致無法正常剎車，不是一、兩天的事，「這組列車我也開過，3個月前曾發生幾乎一模一樣的情形，當天同一輛車、同一個車次；雖然ATP沒故障，但列車開到大里站時，沒辦法供應足夠壓力，要是壓力完全歸零，就會切斷動力」，當時也是在宜蘭站停車處理，但沒辦法修復，最後他也是在花蓮要求換車，順利開完全程，恐怖的巧合在現在看起來，讓人捏把冷汗。

最後吳長智認為，鐵路局制定的SOP建置不明確，站在司機員立場，希望鐵路局能在一周內重新建置ATP故障SOP，讓司機員能夠安心駕駛列車。

(中時電子報)