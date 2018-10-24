彰化二水長照網路建構完成 陳建仁讚：比政府長照2.0還棒

2018年10月24日 18:50 中時 鐘武達

陳建仁副總統24日出席彰化縣二水鄉7個長照據點的揭牌儀式後留下陪伴老人用餐。（鐘武達攝）

彰化縣長照站密度全國第1，衛福部彰化醫院社區整合型服務中心以及二水鄉7處巷弄長照站也於24日同步揭幕，陳建仁副總統、縣長魏明谷親自主持並見證二水長照網的完成建構。陳建仁直讚二水鄉的長照網絡比政府長照2.0的標準還要好。

揭牌典禮在二水天主堂舉行，陳建仁、魏明谷、衛福部次長薛瑞元、鄉長鄭蒼陽與彰化醫院院長謝文淮等人共同揭開象徵長照網路完成建置的二水鄉地圖。

陳建仁表示，二水鄉人口才1萬5000餘人，老人超過20%是典型老化的偏鄉，這次揭牌啟用的C級長照站共有7個 ，比起長照2.0計畫每3個村里就有1個的標準還要高。

魏明谷指出，彰化縣政府為減輕家屬照顧負擔，在地化C級巷弄長照站的設立，能讓長輩願意從家中走出來，透過共餐與動、靜態活動認識新朋友。預計今年底全縣141個C級巷弄長照站全部開辦上路，每個長照站都將提供12周的肌力訓練，讓長輩活絡筋骨、動腦思考並且延緩老化。

陳建仁等人在揭牌特地留下和老人家一起用餐，親身體驗C據點的運作，他強調，在地老化、建立照顧型社區是政府長照政策的方向，也是政府給民眾的承諾，一定要落實。

(中時 )