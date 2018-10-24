彰化二水長照網路建構完成 陳建仁讚：比政府長照2.0還棒

陳建仁副總統（左五）、彰化縣長魏明谷（右四）等人24日主持二水鄉7個C級巷弄長照站的聯合揭牌儀式。（鐘武達攝）

友善列印
中時
陳建仁副總統24日出席彰化縣二水鄉7個長照據點的揭牌儀式後留下陪伴老人用餐。（鐘武達攝）

彰化縣長照站密度全國第1，衛福部彰化醫院社區整合型服務中心以及二水鄉7處巷弄長照站也於24日同步揭幕，陳建仁副總統、縣長魏明谷親自主持並見證二水長照網的完成建構。陳建仁直讚二水鄉的長照網絡比政府長照2.0的標準還要好。

揭牌典禮在二水天主堂舉行，陳建仁、魏明谷、衛福部次長薛瑞元、鄉長鄭蒼陽與彰化醫院院長謝文淮等人共同揭開象徵長照網路完成建置的二水鄉地圖。

陳建仁表示，二水鄉人口才1萬5000餘人，老人超過20%是典型老化的偏鄉，這次揭牌啟用的C級長照站共有7個 ，比起長照2.0計畫每3個村里就有1個的標準還要高。

魏明谷指出，彰化縣政府為減輕家屬照顧負擔，在地化C級巷弄長照站的設立，能讓長輩願意從家中走出來，透過共餐與動、靜態活動認識新朋友。預計今年底全縣141個C級巷弄長照站全部開辦上路，每個長照站都將提供12周的肌力訓練，讓長輩活絡筋骨、動腦思考並且延緩老化。

陳建仁等人在揭牌特地留下和老人家一起用餐，親身體驗C據點的運作，他強調，在地老化、建立照顧型社區是政府長照政策的方向，也是政府給民眾的承諾，一定要落實。

(中時 )

恐怖巧合？資深司機3個月前開同… 「脫褲條款」有爭議 醫材法草…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。